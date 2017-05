V Bojniciach opäť schválili odvolanie riaditeľa Technických služieb

Ilustračná snímka Foto: TASR/Ladislav Vallach Ilustračná snímka Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 2. mája (TASR) - Bojnickí mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní koncom apríla opätovne schválili odporúčanie na odvolanie riaditeľa Technických služieb (TS) Dušana Hnátha. Prvé uznesenie za týmto účelom totiž primátor mesta František Tám nepodpísal, odôvodnil to tým, že organizáciu nechce pred sezónou znefunkčniť.Mestskí poslanci sa domnievajú, že Hnáth ako riaditeľ príspevkovej organizácie mesta neplní svoje úlohy v zmysle ich požiadaviek, tiež nerešpektuje prijaté uznesenie týkajúce sa plánovaných investícií do bojnického plážového kúpaliska. "Riaditeľ TS nepodnikol žiadne kroky k tomu, aby uvedené uznesenie naplnil. Práve naopak, máme dojem, že robí kroky, ktoré vedú k tomu, že tento areál bude znefunkčnený," ozrejmil v polovici apríla navrhovateľ odvolania Maroš Greschner.Technické služby sú v prvom rade zriadené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta Bojnice, ako je zimná údržba, starostlivosť o miestne komunikácie, starostlivosť o verejné osvetlenie, verejnú zeleň, odvoz odpadu, a popri týchto činnostiach môžu vykonávať podnikateľskú činnosť, ako je prevádzkovanie kúpaliska či parkovísk, reagoval na prvý poslanecký návrh Hnáth. Investičné akcie na plážovom kúpalisku je podľa neho povinný podľa právnych predpisov robiť vlastník objektu. Na ostatnom rokovaní tiež argumentoval tým, že strojovňa na kúpalisku je v zlom stave, nemá preto zmysel investovať do obstarania solárneho ohrevu, ktorého sa uznesenie o investíciách do kúpaliska tiež týka."Na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. apríla sa riaditeľa pýtali, či má spracovaný nejaký harmonogram prác v strojovni na plážovom kúpalisku, či primátorovi mesta predložil zoznam chýb a harmonogram opráv. Predtým nám túto informáciu nevedel poskytnúť, preto som sa ho to opýtal opätovne na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva a znova nepredložil žiadne podrobnosti týkajúce sa uvedenej problematiky," odôvodnil podanie opätovného návrhu na odvolanie riaditeľa Greschner.Hnáth na to reagoval, že v organizácii prebieha kontrola, ktorú vykonáva hlavný kontrolór mesta a úzko súvisí s predmetným uznesením, vyjadrí sa teda až po jej ukončení.Právo menovať alebo odvolávať riaditeľa príspevkovej organizácie mesta je v kompetencii primátora mesta, ktorý svoj návrh predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Ten jeho odvolanie podľa svojich slov odmieta. "Nepodpíšem to uznesenie, ani ho nemusím podpisovať. Ja dávam návrh na odvolanie ako primátor podľa zákona o obecnom zriadení," podčiarkol Tám.