V Bojniciach otvoria štúdium zdravotníckych odborov

Trenčín 25. septembra (TASR) – V Bojniciach budú môcť od septembra budúceho roka študovať záujemcovia o študijný odbor zdravotnícky asistent a v učebnom odbore sanitár. Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) schválili na dnešnom zasadnutí vytvorenie elokovaného pracoviska Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne.Ako informovala vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou absentuje stredná zdravotnícka škola. Každoročne z týchto okresov odchádza približne 30 žiakov 9. ročníka základných škôl do iných krajov na štúdium na stredné zdravotnícke školy."Riaditeľstvo Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach konštatuje, že už dlhšiu dobu pociťuje veľký nedostatok stredného zdravotníckeho personálu. V územnej pôsobnosti TSK sú iba dve stredné zdravotnícke školy. Kraj navrhuje riešiť problém zaradením elokovaného pracoviska," uviedla v dôvodovej správe Hilčíková.Ako dodala, týmto spôsobom by dokázali pomerne rýchlo odstrániť nedostatok stredného zdravotníckeho personálu predovšetkým externou formou štúdia, kde by absolventi mohli vyštudovať za dva roky. "Táto forma by sa mohla rozbehnúť už od septembra budúceho roku a postupne by sa pripravovali materiálne a priestorové podmienky na riadnu dennú formu štúdia," doplnila Hilčíková.Priestorové a materiálne vybavenie pre zriadenie elokovaného pracoviska v Bojniciach poskytne podľa nej Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, výchovno-vzdelávací proces a odborný výcvik personálne zabezpečí Stredná zdravotnícka škola Trenčín. Osobné náklady a prevádzkové náklady elokovaného pracoviska budú kryté z normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu úmerne k počtu žiakov. Výdavky na vybavenie triedy pre 30 žiakov školským nábytkom a novými učebnými pomôckami vo výške približne 40.000 eur budú kryté zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja."Pri externej forme štúdia bude zatiaľ teoretické vyučovanie prebiehať v priestoroch Gymnázia v Prievidzi, praktické vyučovanie – odborné predmety, sa budú vyučovať priamo v nemocnici v Bojniciach," doplnila Hilčíková.