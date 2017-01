V bojnickej a partizánskej nemocnici zakázali pre chorobnosť návštevy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice/Partizánske 11. januára (TASR) - Zákaz návštev a ďalšie súvisiace opatrenia zaviedli v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a v Nemocnici Partizánske pre zvýšenú chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO). V bojnickej nemocnici platia od 9. januára, v partizánskej od 10. januára, informoval dnes TASR Marian Jakubis, vedúci epidemiologického oddelenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach.V oboch uvedených nemocniciach platí až do odvolania zákaz návštev, zdravotnícke zariadenia tiež majú obmedziť počet operácií a vykonávať operácie len v urgentných prípadoch, neprijímať pacientov na hospitalizáciu za diagnostickým účelom, izolovať pacientov s ARO počas hospitalizácie, vylúčiť z ošetrovania pacientov personál s príznakmi ARO a vykonávať účinnú dezinfekciu priestorov vo zvýšenej frekvencii.O opatreniach rozhodol RÚVZ na základe epidemického výskytu ARO v prvom kalendárnom týždni a pokračujúcemu nárastu chorobnosti na ARO v regióne.