V bojnickej nemocnici vybudujú CT pracovisko, dostane i nový prístroj

Bojnice 14. júla (TASR)- Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude mať CT pracovisko s novým CT prístrojom. Pacienti by ho mali mať k dispozícii ešte tento rok, s realizáciou investície zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) začali v zdravotníckom zariadení dnes poklepaním základného kameňa stavby.skonštatoval riaditeľ bojnickej nemocnice Ivan Gašparovič.Pripomenul, že aktuálne CT, ktoré nemocnica má, má už 11 rokov, čiže aj jeho zobrazovacia kvalita je na takej úrovni, akej je, navyše sa často kazí, keďže beží 24 hodín denne a pracovníci na ňom vyšetria 50 pacientov za deň. Nový CT prístroj vysúťažilo pre nemocnicu Ministerstvo zdravotníctva SR, keďže sa pripojila k centrálnemu obstarávaniu.priblížil riaditeľ NsP v Bojniciach.Pre CT pracovisko našla nemocnica podľa neho nevyužitý priestor, kde chce vytvoriť nový priestor tak, aby mohla využívať oba CT prístroje súčasne.konkretizoval.Investíciu bude financovať TSK zo svojich zdrojov, na tento účel vyčlenil vo svojom rozpočte viac ako milión eur, priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.spresnil.Dodávateľom stavebných úprav je na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť Blinka Air Systems, s. r. o., so sídlom v Partizánskom. Do obstarávania, ktoré TSK zabezpečoval externe, sa prihlásila ako jediná. Nezrušenie súťaže kraj vo vestníku odôvodnil časovou tiesňou. Podmienky účasti podľa neho stanovil primerane predmetu zákazky a neboli diskriminačné.skonštatoval s tým, že je pravdepodobné, že aj pri opätovnom vyhlásení postupu zákazky na rovnaký predmet by sa situácia mohla opakovať, kraj neočakáva zvýšenie počtu uchádzačov. Baška na to reagoval, že nikomu nezakazoval prihlásiť do súťaže, je to na rozhodnutí firiem a nemôže nikoho nútiť.S prácami na výstavbe nového CT pracoviska začne dodávateľ v pondelok 17. júla, podľa zmluvy o dielo má na ne 68 dní. Nemocnica očakáva, že prví pacienti by tam mohli prísť na konci septembra, respektíve začiatkom októbra.