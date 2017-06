V bojnickej zoo uhynula hus indická, návštevníci ju kŕmili langošmi

Zvieratá v bojnickej zoo, ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Zvieratá v bojnickej zoo, ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bojnice 13. júna (TASR)- Kŕmeniu zvierat návštevníkmi sa bojnická zoologická záhrada snaží brániť väčšou osvetou. V minulosti už totiž zaznamenala i viaceré úhyny zvierat.





"Neuvážené kŕmenie zvierat návštevníkmi môže spôsobiť zvieratám rôzne zdravotné komplikácie, či už je to bolesť brucha, ale môže to skončiť aj úhynom," vysvetlila dnes pre TASR hovorkyňa Zoo Bojnice Simona Kubičková.



Úhyny následkom kŕmenia zaznamenala zoo podľa nej pri chovnej samici husi indickej, návštevníci ju prekŕmili langošmi, tiež pri nandu pampovom, ktorý bol prekŕmený kukuričnými šúľkami, pričom ich zjedol toľko, že sa mu roztiahol žalúdok, zatlačil mu na srdce a dostal infarkt.



"Všetky zvieratá v zoologickej záhrade majú svoj jedálny lístok, ktorý im pripravuje výživár. Ten zohľadňuje ich zdravotný stav, fyzickú kondíciu, prípadne vek. Máme aj zvieratá, ktoré sú špecifické, mačiak Rolowayov má cukrovku, jeden z lemurov má problémy s pankreasom," doplnila Kubičková.



Obdobným prípadom ako pri husi či nandu sa organizácia podľa nej v minulosti bránila tým, že zaviedla kŕmenie sloníc balíčkami, ktoré nachystali ošetrovatelia. "Žiaľ, návštevníci však namiesto toho, aby si kúpili balíčky, si začali nosiť vlastné jedlo a začali ho nosiť toľko, že slonice mali zdravotné problémy, pretože sa nedodržala ich kŕmna dávka. Zoo preto pristúpila k zrušeniu balíčkov," ozrejmila.



"Na našej webovej stránke, ale aj pri vstupe do zoologickej záhrady je zverejnený návštevnícky poriadok, kde je jasne uvedené, že zvieratá sa nesmú kŕmiť. Potom aj na jednotlivých výbehoch a expozíciách sú návštevníci upozornení tabuľkami, že je zakázané kŕmiť zvieratá v celom areáli zoo," zdôraznila Kubičková.



Dodala, že najlepším riešením pre zoo je osveta návštevníkov, pripomínať a vysvetľovať im, prečo kŕmenie nie je vhodné, kompenzáciou pre nich je i komentované kŕmenie chovateľov či zážitkový program so vstupom do zázemia zoo, počas ktorého môžu dať sloniciam jedlo od ošetrovateľa.



