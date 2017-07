V Bore si cenia Sagana: Mediálne ohodnotenie je extrémne vysoké

Slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Longwy 4. júla (TASR) - Slovák Peter Sagan vybojoval pre Boru-Hansgrohe premiérové etapové víťazstvo na najslávnejších cyklistických pretekoch sveta Tour de France. Nemecký tím vznikol v roku 2010 ako NetApp v tretej úrovni, do uplynulej sezóny patril do druhej úrovne profesionálnych kontinentálnych stajní.Sagan zvíťazil v pondelok (Verviers - Longwy, 212,5 km), keď sa presadil v záverečnom stúpaní do cieľa. Dvojnásobný majster sveta dosiahol svoj ôsmy etapový triumf na TdF. Už v tretej etape splnil jeden z troch cieľov tímu na Tour. Ďalšie dva sú obhajoba zeleného dresu a umiestnenie v elitnej päťke celkového poradia Poliaka Rafala Majku. Pokiaľ Sagan opäť uspeje v bodovacej súťaži, vyrovná rekordný zápis Erika Zabela. Nemec v nej panoval šesťkrát za sebou v rokoch 1996 až 2001.jadrne podotkol 27-ročný Slovák.citovala šéfa tímu Ralpha Denka agentúra DPA. Tá odhadla Saganov zárobok na približne štyri milióny eur.Denk chce povýšiť Boru na najlepšie zoskupenie na svete, vzorom mu je britská stajňa Sky, za ktorú jazdí napríklad obhajca minuloročného celkového prvenstva na Tour Christopher Froome. Ten nedávno podpísal so svojím súčasným zamestnávateľom nový kontrakt do konca roka 2020.dodal Denk.