V Borovciach si pripomenú 30 rokov od vraždy kňaza Štefana Poláka

Borovce 27. septembra (TASR) – K smutnej kapitole svojich dejín sa vráti obec Borovce pri Piešťanoch, keď si od 6. do 8. októbra pripomenie 30 rokov od dodnes neobjasnenej vraždy kňaza Štefana Poláka. Borovčania pripravili viacero podujatí, ktorými si uctia obetavého a obľúbeného duchovného.Vo štvrtok 6. októbra sa uskutoční prednáška historika Patrika Dubovského z Ústavu pamäti národa na tému Čo odhalili archívy. Po nej otvoria v pastoračnom centre na fare výstavu Vykúpenie s dielami výtvarníčky Beáty Krasňanskej, doplnenú o osobné veci Poláka. O deň neskôr je na programe modlitbová vigília a v nedeľu 8. októbra najskôr omša v miestnom kostole, ktorú bude slúžiť trnavský arcibiskup Ján Orosch, potom bude požehnaný pamätník tohto kňaza, ktorý zomrel v roku 1987 násilnou smrťou priamo na fare. K dispozícii bude aj pamätná poštová pečiatka. Pripravená je aj prezentácia knihy V rukách Hrnčiara a otvorenie Pamätnej zóny Štefana Poláka, kde bude inštalovaná výstava o Sviečkovej manifestácii. Informuje o tom obec na svojej webovej stránke."Dvadsaťtri rokov sme po tejto tragédii nemali od roku 1987 farnosť, obnovili sme ju v roku 2011," povedal pre TASR starosta Boroviec Ivan Šiška. Kňaz Polák bol členom združenia Pacem in terris a nadviazal spoluprácu so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). Keď sa však v Ríme stretol s pápežom Jánom Pavlom II., chcel spoluprácu ukončiť. Na to život takmer neznesiteľným začala robiť ŠtB. V noci na 8. októbra 1987 bol brutálne zavraždený. Niekoľko dní predtým bola fara pod stálym dohľadom polície alebo ŠtB, kňazovi sa niekto v anonymných telefonátoch vyhrážal, že bude zabitý. Za páchateľa bol označený bezdomovec Ladislav Mácháč, ktorého vo februári 1989 odsúdili na 13 rokov väzenia. V októbri toho istého roku ho však oslobodili. V roku 1993 ho našli mŕtveho pri železničnej trati po tom, čo údajne vypadol z vlaku.