V Bosne eliminovali dve teroristické hrozby súvisiace s IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarajevo 17. júla (TASR) - Bosnianske úrady eliminovali dve teroristické hrozby spojené s extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS). Oznámil to dnes minister bezpečnosti Bosny a Herecegoviny Dragan Mektič, ktorého slová citovali miestne noviny Večernji list.Mektič na dnešnej tlačovej konferencii odpovedal aj na novinárske otázky ohľadom pôsobenia teroristickej organizácie Islamský štát (IS) na území Bosny.Uviedol, že jeho ministerstvo sleduje, hodnotí a analyzuje činnosť tejto organizácie na každodennej báze.povedal Mektič bez uvedenia ďalších podrobností. Podozrivé osoby podľa neho vypátrali a zadržali.