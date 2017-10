V Bratislave a Košiciach môžu ľudia Vybehnúť/vykročiť za zdravším srdcom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Štart prvého Behu zdravia bude. Nasledujúci deň,. Na behy sa netreba vopred registrovať, registrácia sa začne na mieste hodinu pred podujatím. Pre chodcov a bežcov bude na štarte pripravená úschovňa na veci. Zabezpečený je aj pitný režim.Dĺžka oboch trás je približne desať kilometrov. Každý, kto dorazí do cieľa alebo absolvuje aspoň časť trate, dostane na konci srdce s počtom prejdených či zabehnutých kilometrov. Tie sa následne za všetkých účastníkov zrátajú, cieľom je dosiahnuť aspoň 406 kilometrov, teda vzdialenosť medzi Bratislavou a Košicami. Prvých 100 účastníkov dostane medailu v tvare srdca.„Myšlienku prevencie veľmi vítam, treba do nej intenzívne zapojiť všetkých. Našim cieľom je priviesť ľudí k aktívnemu spôsobu života. To znamená k pohybu. Zistilo sa, že už desať minút svižnej chôdze denne vie významne oddialiť takmer všetky civilizačné kardiovaskulárne ochorenia. Motivovaní aj týmito novými zisteniami britských vedcov, sme sa preto rozhodli zrealizovať Beh zdravia. Cieľom je prepojiť symbolicky Bratislavu s Košicami. Po každom dni zrátame nabehané a nachodené kilometre. Verím, že to bude minimálne 406 kilometrov, čo je vzdialenosť medzi oboma mestami,“ povedalBeh by mal podľa jeho slov spojiť kardiológov so širokou verejnosťou a pacientmi. V novej budove SND, teda len pár metrov od štartu bratislavského Behu zdravia, bude 5. a 6. októbra prebiehať XXII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. „Lekárov vyzvem, aby sa pripojili. Správa o Behu zdravia sa šíri a viacerí sa ma už pýtali, kadiaľ sa bude bežať, čo je pozitívna správa,“ doplnil prezident SKS profesor Hatala.Ochorenie sa dá bez preháňania nazvať epidémiou dnešnej doby. Len na Slovensku ním trpí 100.000 pacientov, odhaduje sa, že ďalších 30.000 ľudí nie je diagnostikovaných.Toto vážne ochorenie srdca s obmedzenými možnosťami liečby a zlou prognózou významne ohrozuje život pacientov. Chronické srdcové zlyhávanie je zvyčajne výsledkom alebo vyústením iných chorôb srdca. Jeho najtypickejším prejavom je dýchavičnosť pri fyzickej námahe, ktorá sa môže stupňovať až do pocitu nedostatku vzduchu v pokoji. Významným rizikovým faktorom je zvýšená srdcová frekvencia.Beh zdravia je jednou z aktivít jedenásteho ročníka známej preventívno - edukačnej kampaneV rámci nej po Slovensku jazdili celý september aj Vlaky zdravia, v ktorých záujemcom zmerali krvný tlak, cholesterol, cukor a srdcový rytmus. Na realizácii kampane sa spoločne podieľajúVšetky informácie o kampani nájdete na weboch www.presrdce.eu style="text-decoration: underline">V Bratislave a Košiciach môžu ľudia Vybehnúť/vykročiť za zdravším srdcom © SITA Všetky práva vyhradené.