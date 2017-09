V Bratislave a okolí hlásia vodiči zhustenú premávku

Ilustračná snímka Foto: TASR – Andrej Galica Foto: TASR – Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Vodiči v Bratislave a jej okolí hlásia aktuálne zhustenú premávku.Stella centrum informuje, že so zápchami treba počítať v Bratislave na Karloveskej ulici - v smere do centra mesta. Taktiež aj na Podunajskej, pred kruhovým objazdom, v smere z Podunajských Biskupíc. Zhustená premávka je aj na bratislavskom diaľničnom obchvate, v smere od Avionu po Prístavný most a na výjazdoch na Prístavný most, v smere z Petržalky.Zelená vlna RTVS hlási nehodu pred Sencom v smere z Viničného i nehodu na diaľnici D1 pri Senci smerom do Trnavy. V Bratislave na Ivanskej ceste je pokazené železničné priecestie, a preto treba rátať so zdržaním.S kolónami musia podľa Stella centra vodiči počítať aj na starej Seneckej ceste, pred Ivankou pri Dunaji, v smere do Bratislavy, v Senci na hlavných ťahoch či na diaľnici D1 pri Blatnom, v smere do Bratislavy.Zhustenú premávku hlásia aj z ďalších častí Slovenska, a to na vjazde do Čadce, v smere zo Svrčinovca. Za Krásnom nad Kysucou, v smere do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach, na Prešovskej ceste v smere do mesta. Zelená vlna RTVS hlási viacero nehôd, a to za obcou Strečno smerom do Žiliny, v Martine na Jilemnického či medzi Štefanovom nad Oravou a Tvrdošínom.