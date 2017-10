V Bratislave a okolí hlásia zhustenú premávku

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vodiči v Bratislave a jej okolí hlásia aktuálne zhustenú premávku. Stella centrum informuje, že so zápchami treba počítať v hlavnom meste na Račianskej, Ráztočnej, Slovnaftskej a Vinohradníckej ulici v smere do mesta.Zhustená premávka je aj vo Vajnoroch, v smere z Čiernej Vody, na bratislavskom diaľničnom obchvate, smere od Vajnôr po Prístavný most a na výjazdoch na Prístavný most v smere z Petržalky. Taktiež aj na ceste z Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy, v Moste pri Bratislave, v smere z Malinova a Štvrtka na Ostrove.So zdržaním treba počítať aj na starej Seneckej ceste, pred Ivankou pri Dunaji v smere do Bratislavy, na obchvate Senca v smere na diaľnicu D1 a v Senci na hlavných ťahoch. Pre práce na ceste je zhustená premávka aj v Bratislave na Legionárskej ulici v smere na Krížnu a na diaľnici D2 pri Stupave v smere do Bratislavy. Kolóny siahajú až za Lozorno. Vodiči sa zdržia aj na starej ceste v smere zo Stupavy do Bratislavy.Dopravné nehody hlásia v hlavnom meste pred Mostom SNP v smere z Panónskej cesty a na Rybničnej ulici v smere do Rače.