V Bratislave a okolí hlásia zhustenú premávku, MHD mešká do 25 minút

Bratislava 19. septembra (TASR) - Vodiči v Bratislave a jej okolí hlásia aktuálne zhustenú premávku. Stella centrum informuje, že so zápchami treba počítať v Bratislave na vjazde do mesta, v smere z diaľnice D2 od Stupavy a na bratislavskom diaľničnom obchvate, od Vajnôr po Prístavný most. Taktiež aj na výjazdoch na Prístavný most v smere z Petržalky.Zhustená premávka je aj na ceste z Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy a na starej Seneckej ceste pred Ivankou pri Dunaji v smere do Bratislavy. So zdržaním musia pre práce na ceste vodiči rátať aj na Brnianskej ulici v Bratislave, v smere z Patrónky do centra mesta. Vodiči prejdú len v ľavom jazdnom pruhu a podľa Stella centra sa tvoria sa kolóny.Dopravný podnik Bratislava (DPB) informuje, že meškanie liniek MHD v hlavnom meste je od desať do 25 minút, v závislosti od aktuálnej dopravnej situácie na jednotlivých komunikáciách.