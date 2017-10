V Bratislave aj Košiciach štartuje festival Jeden svet

Ilustračné foto Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Hľadať a nachádzať dôveru medzi nami, bez ktorej naša spoločnosť nefunguje tak, ako by mohla, je jedným z cieľov 18. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Podujatie, ktoré sa prvýkrát koná súbežne v Bratislave a Košiciach, dnes slávnostne otvoria v bratislavskom Kine Lumiére. Festival ponúkne na šiestich miestach v hlavnom meste a jednom v Košiciach dovedna 150 projekcií viac než 60 filmov zo Slovenska i spoza hraníc. Filmovú ponuku sprevádza desiatka diskusií a viaceré workshopy. Návštevníci sa môžu tešiť v sprievodnom programe napríklad aj na dabingovú vojnu či iránsko-slovenský stand-up.Aj tento rok Jeden svet reaguje na aktuálne dianie - tentoraz na čoraz viac rozšírenú nedôveru (aj) v našej spoločnosti.objasnila riaditeľka festivalu Nora Beňáková výber nosnej témy. Tú dokazuje i hlavné motto 18. ročníka festivalu, ktorým sa stala veta Hľadá sa dôvera. Festivalové motto reflektuje tiež výber filmov. Nebudú chýbať snímky s témou nárastu extrémizmu i korupcie. Dôvera či nedôvera je súčasťou aj novej sekcie s názvom Dáta: demokracia, ktorá prinesie i dokumenty o tom, ako priveľmi dôverujeme napríklad internetu.Okrem nosnej témy sa festival tradične venuje rôznym ďalším témam spojeným s ľudskými právami či konzumným správaním, ktoré prispieva k devastácii planéty, prináša filmy, ktoré riešia rôzne globálne, ale i lokálne problémy spojené napríklad s plánovaním rozvoja našich miest či výberom dovoleniek.Fanúšikovia slovenských filmov si prídu na svoje vďaka súťažnej sekcii Slovenský dokument.dopĺňa Beňáková s tým, že vo výbere sa stretne päť silných príbehov. Medzi nimi film o ignorovanom rómskom holokauste, dokument o ťažkom živote na krajnom východe Slovenska či snímka o radostiach a strastiach dnešných rodín v Európe.Súčasťou prvého festivalového dňa je tradičné udeľovanie Ceny Človeka v ohrození. Ocenenie, ktoré počas slávnostného otvorenia festivalu odovzdá riaditeľ neziskovej organizácie Človek v ohrození Braňo Tichý, získala trojica laureátov - organizácia Via Iuris, študentská iniciatíva SomZa.to a advokát Peter Kubina.vysvetlil Tichý jeden z dôvodov udelenia ceny.Jeden svet potrvá v Bratislave do 17. októbra, v Košiciach do 15. októbra. V hlavnom meste ponúka program v kinách Lumiére a Mladosť, na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, v KC Dunaj, Univerzitnej knižnici a Dome Quo Vadis, v Košiciach je dejiskom festivalu Kino Úsmev.