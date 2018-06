V Bratislave bude cez leto viac štátnych i mestských policajtov

Na ilustračnej snímke fontána Planéta mieru v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 4. júna (TASR) - V uliciach Bratislavy budú počas leta posilnené policajné hliadky, rovnako bude v centre hlavného mesta pôsobiť počas hlavnej turistickej sezóny viacO opatreniach informovala ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) spolu s predstaviteľmi polície i hlavného mesta SR po pondelkovom rokovaní o posilnení bezpečnosti v uliciach metropoly. Schôdzka bola reakciou na incident z 26. mája, v dôsledku ktorého zomrel 36-ročný muž z Filipín.Saková na brífingu opätovne odsúdila agresívny čin a vyjadrila sústrasť príbuzným obete útoku. Ocenila i postup polície pri zásahu.uviedla Saková. Od prijatých opatrení očakáva, že posilnia pocit bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta.Krajský policajný riaditeľ Csaba Faragó informoval, že sa v uliciach hlavného mesta zvýši počet peších, ale aj motorizovaných hliadok. Podľa jeho slov budú v centre pôsobiť i policajti, ktorých bežne nevidno, napríklad príslušníci jazdeckej polície či policajti so služobnými psami.uviedol Faragó. Kroky štátnej polície podľa jeho slov zosúladili s postupom bratislavskej mestskej polície (MsP).Šéf bratislavských mestských policajtov Ivan Lechner pripomenul, že s nástupom letnej sezóny je pravidelne posilnený výkon hliadkovej služby.uviedol o opatreniach náčelník bratislavskej MsP.Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal zdôraznil, že Bratislava musí ostať tolerantným a bezpečným mestom.uviedol Nesrovnal.Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal v nedeľu (3.6.) na Okresný súd Bratislava I návrh na vzatie obvineného 28-ročného Slováka Juraja H. do väzby. Muž z Dunajskej Stredy mal v sobotu (26.5.) nadránom sotiť na zem cudzinca z Filipín obraňujúceho dvojicu obťažovaných žien. Polícia muža zadržala na mieste činu, avšak návrh vyšetrovateľa na vzatie do väzby nebol vtedy akceptovaný prokurátorom. Po zásahu Generálnej prokuratúry prípad prevzala bratislavská krajská prokuratúra. Súd v pondelok vzal obvineného do väzby.