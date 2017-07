V Bratislave bude možné okúsiť chutné jedlá vo výške 50m nad zemou

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. júla (TASR) - Jedlá šéfkuchárov si budú môcť obyvatelia i návštevníci Bratislavy vychutnať opäť aj vo vzduchu, a to vo výške 50 metrov nad zemou. Do hlavného mesta totiž vo štvrtok (20.7.) zavíta projekt Dinner in the Sky - Večera v oblakoch. Ten už bol realizovaný v 40 štátoch sveta. TASR o tom informovala projektová manažérka The Dinner in the Sky Slovensko Petra Millerová.Na Tyršovom nábreží, v blízkosti Starého mosta, ponúkne tento projekt záujemcom neopakovateľný zážitok stolovania s výhľadom na Bratislavu. Plošinu, ktorá váži sedem ton, bude zdvíhať spolu s návštevníkmi špeciálny žeriav.priblížila Millerová.Nad zemou si môžu dať návštevníci raňajky, obed, večeru, ale i šampanské a koktail. Variť budú šéfkuchári Michal Konrád, Lukáš Hesko či Tomáš Lysý, podávať sa bude tiež jedlo od rakúskeho šéfkuchára Rolanda Hubera. Tohtoročnou novinkou bude ochutnávka vín so someliériom a možnosť večerať pri západe slnka.doplnila Millerová.