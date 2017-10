V Bratislave bude predsedom jednej okrskovej komisie aj R.Sulík

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 31. októbra (TASR) – Predsedom jednej z bratislavských okrskových volebných komisií v nadchádzajúcich voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) bude aj predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Predsedať bude okrsku č. 21 na Základnej škole na Jelenej ulici v Starom Meste. Pre TASR to uviedla staromestská hovorkyňa Nora Gubková.povedala Gubková s tým, že už absolvoval aj potrebné školenie. Informácie potvrdil aj sám Sulík, ktorý chce voľby zažiť na vlastnej koži aj z takejto funkcie a zaujíma ho, aká je to záťaž. "Myslím si, že ľudia v komisiách podávajú naozaj veľký výkon. Teraz tam budem pekne sedieť od 5.30 h a končí sa to o nejakej polnoci," povedal pre TASR Sulík.Je vraj na to pripravený a ako hovorí, ide smelo do toho.skonštatoval. Ako ďalej uviedol, doobeda si prešiel všetky ulice spadajúce pod jeho volebný okrsok a vyzýval ľudí, aby v sobotu (4.11.) išli voliť a zvýšili tak volebnú účasť v krajských voľbách.odpovedal Sulík na otázku, či nebude voličov vo volebných miestnostiach nejako ovplyvňovať, keďže strana SaS podporuje vo voľbách Juraja Drobu ako jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov budú obyvatelia na Slovensku voliť v sobotu piatykrát. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.