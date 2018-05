V Bratislave bude zhromaždenie za návrat americkej kosatky do oceánu

Kosatka, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Kosatka, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. mája (TASR) - Kosatka Lolita žije už 48 rokov v malej nádrži v zábavnom parku Miami Seaquarium, z toho väčšinu času sama. Aktivisti sa snažia na túto situáciu upozorniť a vrátiť kosatku do jej prirodzeného prostredia. Po celom svete sa preto 16. júna uskutočnia protestné zhromaždenia, jedno z nich v Bratislave."Budem rada, ak čo najviac Bratislavčanov a návštevníkov mesta príde vyjadriť svoj názor na to, aby sa najosamelejšia kosatka na svete, Lolita, vrátila tam, odkiaľ bola v roku 1970 ukradnutá a odtrhnutá od svojej rodiny," hovorí organizátorka slovenského zhromaždenia Nicole Giller.Lolita podľa aktivistov žije v nádrži, ktorej hĺbka jej neumožňuje ani sa ponoriť a ukryť pred silným slnkom. Navyše, je tam už 38 rokov bez spoločnosti inej kosatky. Pre kosatky je pritom prirodzené, že po celý život spolu žijú celé generácie v stádach a klanoch.Od roku 1976 je v Amerike odchyt kosatiek pre účely zábavy zakázaný. Lolita je poslednou kosatkou, ktorá žije v zajatí tak dlho. "Myslím, že by si zaslúžila, aby vo veku 52 rokov nebola len otrokom zábavy, ale aby sa mohla vrátiť domov, do pobrežného azylu, kde sa postupne bude pripravovať na život na slobode a návrat k svojej rodine," uzatvára Giller.