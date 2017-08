V Bratislave budú intenzívnejšie monitorovať Námestie slobody

Námestie slobody v Bratislave, ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. augusta (TASR) – Intenzívnejšie kontroly mestskej i štátnej polície, bezpečnostné kamery a tiež užšia spolupráca mesta s inštitúciami a majiteľmi prevádzok, ktoré sú súčasťou bratislavského Námestia slobody. To sú opatrenia, ktoré majú na jednom z najznámejších miest hlavného mesta zabrániť podobným prejavom vandalizmu, ktoré sa stali pred pár dňami a ktoré poškodili obnovený a opravený mobiliár i architektúru. O opatreniach dnes informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Šéf bratislavskej samosprávy netajil rozčarovanie nad vandalstvom, ktorému padli za obeť opravené prvky námestia. Grafiti poškodilo stĺpy verejného osvetlenia, lavičky i fontánu. Nesrovnal je presvedčený, že ide o aktivity organizovanej skupiny.uviedol Nesrovnal.Mesto námestie po sprejeroch znovu vyčistí, ešte dnes by mali byť grafiti odstránené. Primátor však chce dôraznejšie zabezpečiť následný monitoring.uviedol Nesrovnal.Za dôležité pri vytláčaní negatívnych javov označil primátor aj to, aby sa na námestie "vrátil život". Avizoval preto podujatia, ktoré sa v pravidelnej periodicite budú na námestí organizovať s cieľom vytvoriť z priestoru opätovne obľúbené miesto stretnutí a spoločenského života.Pripomenul, že po prvej etape revitalizácie, v rámci ktorej sa odstraňovala burina, orezávali kroviny, čistili grafiti, natierali lavičky i opravovali múriky a dlažba, pripravuje mesto druhú etapu. Tá by prostredníctvom verejnej architektonickej súťaže mala priniesť nový koncept urbanistického rázu námestia.povedal Nesrovnal. Realizáciu nového konceptu mesto plánuje realizovať v roku 2018.Hlavné mesto v súvislosti s revitalizáciou Námestia slobody podpísalo v máji tohto roka zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis. Práce majú byť ukončené do konca roka 2018, pričom z rozpočtu mesta by mala byť vyčlenená suma 120.000 eur, ďalších 500.000 eur má dať investor.