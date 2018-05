V Bratislave budú Knižné hody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. mája (TASR) – Bratislavčania i návštevníci hlavného mesta si v sobotu môžu dopriať Knižné hody. Festival pod týmto názvom, propagujúci medzi deťmi záujem o čítanie, ponúkne svoj program od 15.00 do 19.00 h na Hviezdoslavovom námestí.Mottom už siedmeho ročníka festivalu je slogan S knihou ďalej zájdeš!, návštevníkom festivalu to majú potvrdiť mnohé tvorivé čitateľské aktivity, ktoré na nich na podujatí čakajú.uviedla za organizátorov Gabriela Mikulčíková.dodala.Prvý ročník festivalu Knižné hody sa konal v roku 2007, tento rok ich prvýkrát organizuje Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY zriadené v rámci Bibiany. Do festivalu sú zapojení ďalší partneri, ktorí sa venujú čítaniu detí - knižnice, vydavateľstvá, občianske združenia a po prvýkrát sa na programe aktívne zúčastňujú aj deti ZŠ.