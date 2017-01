V Bratislave budú veľtrhy Slovakiatour a Danubius Gastro

Ilustračná snímka z 21. ročníka veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe 29. januára 2015. Foto: FOTO/Miroslav Košírer Foto: FOTO/Miroslav Košírer

Na gastronomickom veľtrhu bude súťaž o najlepší bratislavský rožok

Bratislava 23. januára (TASR) - V areáli bratislavskej Incheby vrcholia prípravy na veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý sa bude konať od 26. do 29. januára.Očakáva sa účasť 350 vystavovateľov z 22 krajín sveta. Organizátori umožnia návštevníkom spoznať atmosféru blízkych i vzdialených krajín, množstvo cestovateľských inšpirácií a predstavenie turistických atrakcií, tradícií a zvykov vrátane miestnych špecialít. Počas veľtrhu sa pod jednou strechou stretávajú cestovné kancelárie, touroperátori, delegáti a zastúpenia štátov, krajov, regiónov, miest a obcí vrátane organizácií cestovného ruchu, ktorí na veľtrhu budú prezentovať to najlepšie, čo môžu turistom ponúknuť.Aktuálny 23. ročník veľtrhu prináša viacero noviniek. Jednou z nich je, že ITF Slovakiatour má až dvoch hlavných partnerov, čo pre návštevníkov znamená ešte viac zaujímavostí, atrakcií a sprievodných podujatí. Domácim partnerom je Košický samosprávny kraj, ktorý sa na veľtrhu pravidelne zúčastňuje už desať rokov. Regióny Košice, Abov, Spiš, Gemer a Zemplín na veľtrhu spoločne odprezentujú svoje turistické atrakcie, historické pamiatky, prírodné unikáty, folklór a tradičnú kuchyňu.Zahraničným partnerom veľtrhu je už štvrtýkrát po sebe Moravsko-sliezsky kraj zo susednej Českej republiky. Vo svojej farebnej expozícii návštevníkov oboznámi so zaujímavými turistickými oblasťami, ktoré sa nachádzajú neďaleko hraníc.Ďalšou novinkou veľtrhu je účasť krajín ako Mexiko, Kuba, Poľsko. Cestovatelia sa rovnako môžu tešiť na zastúpenie Srbska prostredníctvom jeho hlavného mesta Belehradu, a na účasť Abcházska.Slovensko bude na cestovateľskom veľtrhu zastúpené prostredníctvom všetkých slovenských regiónov a vynikať bude aj vďaka silnej účasti slovenských kúpeľov.Cestovateľský veľtrh sprevádza výstava zameraná na šport - Wellness a Fitness. Ponuku strojov a zariadení na cvičenie, funkčného oblečenia či výživových doplnkov doplní sprievodný program zameraný na rozvoj zdravého životného štýlu. Prednášky o filozofii a pôvode jogy, o prevencii stresu pomocou meditácie a o tzv. sahadža joge, či ukážky brazílskeho bojového tanca capoeira záujemcom poskytnú cenné informácie o týchto, v súčasnosti veľmi populárnych, aktivitách.Ďalšia zo sprievodných výstav, Poľovníctvo a Oddych, je určená nielen pre profesionálnych poľovníkov, ale aj pre všetkých milovníkov prírody a turistiky.Prezentácia najnovších gastronomických trendov, potravín, kávy a vína z celého sveta, ako aj ukážky kuchárskych, pekárskych a cukrárskych zručností profesionálov i amatérov, ponuka vybavenia do gastronomických prevádzok a zariadení do reštaurácií a hotelov bude od 26. do 29. januára náplňou veľtrhu gastronómie Danubius Gastro v bratislavskej Inchebe.V poradí 24. ročník podujatia doplní 17. ročník výstavy strojov a technológií pre obchody Exposhop a 16. ročník výstavy obalových materiálov a baliacej techniky Gastropack. Danubius Gastro je v tomto roku najväčší od roku 2009, čo svedčí o rastúcom záujme o oblasť gastronómie. Organizátori očakávajú vyše 390 vystavovateľov z deviatich krajín.Danubius Gastro sa za 24 rokov fungovania vyprofiloval na rozhodujúce podujatie vo svojom segmente nielen v domácom prostredí, ale aj v stredoeurópskom regióne. Zároveň ide o jediný gastronomický veľtrh v regióne s pozitívnym vývojom, ktorý tento rok zaznamenal oživenie v oblasti gastronomickej techniky a nárast vystavovateľov z oblasti technológií a vybavenia do hotelov, reštaurácií a kaviarní.Návštevníci z radu odborníkov na veľtrhu nájdu profesionálne riešenia pre oblasť hotelov, reštaurácií, penziónov, kaviarní a vendingu, pričom nechýbajú moderné technológie pre potravinársky priemysel. Širokej verejnosti ponúkne veľtrh možnosť spoznať nové potraviny, kombinácie chutí a kulinárske postupy. Hlavným partnerom Danubius Gastro je rovnako ako počas predchádzajúcich dvoch ročníkov spoločnosť Kaufland Slovensko.Prezentáciu technológií a potravinárskych výrobkov doplní atraktívny sprievodný program, v ktorom sú obsiahnuté všetky oblasti gastronómie. Tradične budú zastúpené prostredníctvom 11. ročníka súťaže O najlepší bratislavský rožok, ktorú pripravili Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska a Rada pekárov Slovenska. Návštevníci budú môcť spoznať aj kulinársku atmosféru troch krajín – Slovenska, Talianska a Kuby – v sprievode tanečníkov a hudobníkov z rôznych kútov sveta.TASR informovala Martina Macková zo spoločnosti Incheba.