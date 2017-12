V Bratislave by mala fungovať Karta staromestského seniora

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 27. decembra (TASR) – Poskytovanie benefitov v podobe zliav či snaha viesť dôchodcov k aktívnejšiemu životu aj vo vyššom veku v bratislavskom Starom Meste. To sú ciele zásad poskytovania Karty staromestského seniora, ktoré schválili miestni poslanci na poslednom rokovaní staromestského zastupiteľstva."Cieľom zásad karty je poskytnúť obyvateľom mestskej časti, seniorom, benefity v podobe zľavy z ceny bežných, ale i príležitostných služieb a tovarov," uviedla pre TASR hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková s tým, že účelom karty je zároveň naučiť ich a viesť k aktívnejšiemu spôsobu života.Karty začne oddelenie sociálnych vecí staromestského miestneho úradu vydávať od januára budúceho roka. Vydávať sa budú na obdobie piatich rokov, budú bezplatné a neprenosné. Požiadať bude môcť o ňu každý starobný dôchodca, ktorý splní podmienky uvedené v zásadách poskytovania karty.Zľavy sa budú týkať nákupu niektorých druhov tovarov, ako napríklad potravín, liečiv či kníh. Vzťahovať sa budú tiež na poskytovanie služieb v oblasti gastronómie, ale aj pri oprave obuvi, v kaderníctve či na pedikúre. Uplatniť sa budú dať taktiež vo vybraných zariadeniach v pôsobnosti mestskej časti a na podujatia organizované mestskou časťou.Zoznam doteraz zapojených prevádzok a firiem bude spolu s ďalšími informáciami zverejnený na webovej stránke mestskej časti. Aktuálny zoznam dostane každý držiteľ karty pri jej prebratí. K nahliadnutiu bude tiež na miestnom oddelení sociálnych vecí, v prípade záujmu môže majiteľ karty získavať informácie aj elektronicky. Zoznam sa bude pravidelne aktualizovať, samospráva do budúcna predpokladá rozširovanie prevádzok zapojených do projektu.Decembrovým uznesením miestnych poslancov sa zároveň zrušili zásady poskytovania karty prijaté ešte v septembri 2014, teda na konci predchádzajúceho volebného obdobia. Zavedenie karty do praxe sa však doteraz podľa súčasného vedenia mestskej časti neuskutočnilo. To sa preto rozhodlo aktualizovať pôvodné zásady a celý projekt zreálniť.