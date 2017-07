V Bratislave cez víkend odchytili a vykastrovali ďalšie mačky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 24. júla (TASR) - V hlavnom meste počas víkendu odchytili, sterilizovali a ošetrili ďalšie desiatky mačiek. V rámci kastračnej akcie sa podarilo vysterilizovať vyše 70 mačiek, od jari je to celkovo takmer 400. S kastračnými akciami začali dobrovoľníci v marci tohto roka. Pouličné mačičky odchytávajú v rôznych lokalitách Bratislavy.uviedla pre TASR jedna z organizátoriek akcie Simona Vitanová. Na odchyt sa používali špeciálne klietky, ktoré mačke neublížia.Odhaduje sa, že v Bratislave žije asi 6000 až 8000 pouličných mačiek. Mačka je plodná už vo veku päť mesiacov a môže mať až trikrát za rok priemerne päť mačiatok.hovorí ďalšia z organizátoriek Lenka Učníková.Veterinárnu časť opäť zabezpečila ambulancia Veterinka. Každá mačička bola zaevidovaná, ošetrená proti parazitom a sterilizovaná/kastrovaná. Kastrované mačky sa označili zástrihom do uška, aby bolo na prvý pohľad jasné, že sú kastrované a pod veterinárnou kontrolou. Následné ich vypustili naspäť do pôvodnej lokality.Akcia je iniciatívou skupiny dobrovoľníkov, prvé dve hradili dobrovoľníci zo zbierky a vlastných zdrojov, teraz sa im podarilo získať financie od mesta v rámci občianskeho rozpočtu. Záujemcovia sa môžu zapojiť do zbierky na úhradu veterinárnych nákladov a pokračovanie kastrácii. Pomôcť možno finančným príspevkom na transparentný účet SAOZ 5051195197/0900 IBAN: SK0409 0000 0000 5051195197, BIC: GIBASKBX. Do poznámky treba uviesť: "Pomoc poulicnym macickam BA".