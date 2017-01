V Bratislave doteraz bezplatne vyzbierali 45 ton vianočných stromčekov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyzbierala v hlavnom meste od 9. januára až doteraz 45 ton vianočných stromčekov. S ich bezplatným zberom pokračuje až do konca februára. Všetky vyzbierané vianočné stromčeky budú energeticky zhodnotené.Najčastejším problémom pri zbere a odvážaní stromčekov je podľa hovorkyne OLO Beaty Humeníkovej ich zlé umiestnenie, a to mimo určených miest. Stromčeky niekedy končia v blízkosti bytových domov či na chodníkoch, čo je však nesprávne. "" priblížila.Bratislavčania môžu priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať aj v zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 08.00 do 18.00 h.