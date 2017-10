V Bratislave hlásia viacero nehôd a zhustenú premávku

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR - KRPZ v Bratislave Foto: FOTO TASR - KRPZ v Bratislave

Bratislava 27. októbra (TASR) - Vodiči v Bratislave hlásia aktuálne zhustenú premávku a viacero dopravných nehôd. Stella centrum informuje, že so zdržaním treba rátať na Račianskej, Gagarinovej, Popradskej, Slovnaftskej, Hradskej ulici, Ulici svornosti a Trnavskej ceste v smere z mesta. Meškanie hlási aj bratislavská MHD.Vodiči sa zdržia taktiež na bratislavskom diaľničnom obchvate od mosta Lafranconi cez Prístavný most až po letisko a pred mostom Lafranconi v smere z Petržalky. Zhustenú premávku hlásia aj na diaľnici D1 pred Blatným v smere z Bratislavy.Dopravné nehody sú podľa Stella centra na diaľničnom obchvate v smere na Prístavný most, kde sa zrazili tri kamióny a tvoria sa kolóny. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave na Tuhovskej ulici v smere na vajnorský nadjazd, v Petržalke na križovatke Furdekovej a Osuského ulice, na Jiráskovej ulici v smere na Bratskú a na Kollárovom námestí v smere na Mariánsku.