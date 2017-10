V Bratislave je mobilné múzeum totalít, osloviť má zvlášť mladých

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Námestie SNP v Bratislave je oddnes miestom inštalácie veľkého lodného kontajnera s nápismi komunizmus, fašizmus a vyobrazeniami Stalina a Hitlera. Vnútri mobilného múzea s názvom Totality v kontajneri je výstava dokumentujúca komunistické a fašistické režimy.uviedol organizátor Marek Degro, správca Nadácie Antona Tunegu.poznamenal k projektu, do ktorého prijali pozvanie aj zástupcovia politiky.Mobilná výstava v 12 metrov dlhom a 2,5 metra širokom kontajneri má interaktívny prvok. Po zhliadnutí 24 materiálov s historickými udalosťami môžu záujemcovia reagovať na otázky, ako vnímali November '89, či sú spokojní so zmenou, ktorú si "vyštrngali" a súčasným stavom demokracie.vysvetlil Degro k projektu, ktorého súčasťou majú byť aj krátke filmy pripravené v spolupráci s Ústavom pamäti národa.Výstava bude otvorená v Bratislave do soboty 21. októbra.povedal pre TASR Degro.Myšlienku výstavy uvítal a na jej prezentácii nechýbal Alojz Hlina, predseda KDH.poznamenal s tým, že ho zaujíma, čo vlastne teraz ľudia chcú, špeciálne tí mladí.vyhlásil s tým, že ako politik chce vedieť, čo mladí ľudia chcú, prečo veľa z nich nevolí alebo volia extrém: