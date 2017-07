V Bratislave je vo výstavbe takmer 250.000 m2 nových kancelárií

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 13. júla (TASR) – V hlavnom meste SR je dnes viac než 1,63 milióna štvorcových metrov (m2) kancelárií. Pri porovnaní s ďalšími metropolami regiónu strednej a východnej Európy by sa Bratislava umiestnila na piatom mieste za Varšavou, Budapešťou, Prahou a Bukurešťou. Poukázala na to realitno-poradenská spoločnosť JLL.uviedol vedúci oddelenia kancelárskych nehnuteľností spoločnosti Dalibor Surový.Vďaka tomu, že väčšina rozostavaných projektov je sústredená najmä do centra mesta, obvod Bratislava I je momentálne lokalitou s najrozsiahlejšou výstavbou kancelárií v hlavnom meste.V súčasnosti sa v Bratislave nachádza v rôznych fázach výstavby takmer 250.000 m2 nových kancelárskych priestorov s plánovaným dokončením v rokoch 2017 až 2020. Z toho by malo byť približne 53.000 m2 hotových do konca tohto roka.Najaktívnejším developerom je slovenská spoločnosť J&T Real Estate, ktorá má aktuálne vo výstavbe 86.000 m2 v rámci štyroch kancelárskych projektov – Westend Plazza na Patrónke (33.000 m2), Panorama 2 (25.000 m2) a Panorama 3 (21.000 m2) v Ružinove a zvyšná časť projektu Zuckermandel (7000 m2) v blízkosti projektu River Park.Druhým v poradí je slovenský developer HB Reavis, ktorý aktuálne začína s výstavbou kancelárskej veže Nivy Tower (31.000 m2) patriacej do komplexného projektu prestavby hlavnej autobusovej stanice v Bratislave – Stanica Nivy. Ďalším projektom, na ktorom HB Reavis momentálne pracuje, je Twin City Tower, ktorá v roku 2018 do Ružinova prinesie vyše 33.000 m2 nových kancelárií.Títo dvaja najaktívnejší hráči podľa JLL kumulatívne zabezpečia zhruba 151.000 m2 novej modernej plochy, čo predstavuje viac než polovicu celkového objemu plochy vo výstavbe.Pomyselné tretie miesto patrí realitnej odnoži UniCredit banky – UCTAM. Tá v roku 2016 kúpila budovu bývalého BBC 4, ktorá aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou do najvyššieho kancelárskeho štandardu (20.000 m2). Štvrtým v poradí je spoločnosť S Immo AG s projektom Einsteinova Business Center, ktorý prinesie asi 19.000 m2.zhodnotil Surový.Popri týchto developeroch, ktorí do veľkej miery prispievajú k budovaniu moderných kancelárskych komplexov v hlavnom meste, upozornila poradenská firma na pár ďalších spoločností, ktoré dodávajú metrážou menšie, no z pohľadu trhu a lokalít dôležité a často strategické projekty – Corwin Capital, MiddleCap či Grafobal Group.