V Bratislave je zaujímavá výstava. Reklama na začiatku 20. storočia

Na snímke smaltované firemné a reklamné tabule na výstave Reklama a obchod 1918 - 1948 v Historickom múzeu Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade v Bratislave 18. júla 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 18. júla (TASR) – Rôzne podoby reklamy na našom území od vzniku prvej Československej republiky možno spoznať na Bratislavskom hrade. Výstavu Reklama a obchod 1918-1948 dnes otvorili na treťom poschodí, kde potrvá do 30. apríla 2018.na otvorení expozície zažartoval riaditeľ Múzea obchodu v Bratislave Marcel Juck.Zároveň dodal, že v Európe je málo podobných múzeí obchodu a jedine ich má aj vlastný pivovar. Tiež stálu expozíciu v Českom Krumlove. Unikátom tohto múzea je aj dlhodobý hudobný projekt Rock v múzeu, kde hrávajú i skupiny z USA.Expozícia je aj nostalgickým návratom do nedávnej minulosti. Reklama prvej Československej republiky nadväzovala na formu propagácie v Rakúsko-Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia. Vtedy bol hlavným komunikačným prostriedkom reklamný plagát a reklama v novinách. Fenomén reklamy sa stal súčasťou každodenného života, určoval módne trendy spoločnosti a zároveň odrážal dobu svojho vzniku v každodennosti všedného dňa. Bol to komunikačný prostriedok medzi predávajúcim a kupujúcim. Reklama sa snažila spraviť danú chvíľu nevšednou a povýšiť tak obyčajný nákup na spoločenskú udalosť. Vlastniť určitý produkt či navštíviť odporúčané kultúrne podujatie sa stalo vecou spoločenskej prestíže.uviedol pre TASR spolukurátor výstavy Eduard Belušák.Popri plagátoch je tam množstvo firemných tlačív, fliaš, pohárov, upomienkových predmetov. Tiež nálepky aj na cestovných kufroch či plieškové odznaky na turistických paliciach. Plechové a iné škatuľky na kávu, cigarety, oleje, semená a rôzny sortiment sa striedajú s kartónovými výveskami a ďalšími pútačmi, rádiami, fotoaparátmi, teplomermi a inými výrobkami zaniknutých aj existujúcich firiem. Návštevník sa pousmeje pod visiacim hasičským bicyklom, ktorý je vybavený hadicou, prilbou a trúbkou. Sú tam aj vtipné príbehové reklamy či vývesné štíty.Okrem Múzea obchodu sa na výstave podieľa Historické múzeum Slovenského národného múzea a D&D studio.