V Bratislave možno spoznať 100 najpoužívanejších japonských výrobkov

Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) s Veľvyslanectvom Japonska v SR sprístupnilo výstavu úžitkového dizajnu z krajiny vychádzajúceho slnka. Jej názov Súčasný japonský dizajn / 100 spresňuje počet vybraných, často používaných výrobkov."Podľa štatistík je asi 20.000 predmetov, ktoré takmer denne potrebujeme a vidíme. Takže dizajn máme všade okolo nás. Výstava je pre návštevníkov malým výletom do Japonska," povedal na jej stredajšom (19.4.) otvorení veľvyslanec Japonska na Slovensku Jun Schimmi. Zároveň vtipne odporučil niektoré odevné predmety do súčasného mokrého počasia.Najstaršie výrobky sú elektrický ryžovar RC-10 z roku 1955, stolička (1956) ako príklad nábytku s japonským elementom do moderného, západne orientovaného dizajnu, nádobka na sójovú omáčku typu G (1958) či fotoaparát Nikon F (1959). Do výberu nových exponátov patria záhradnícke nožnice č. 2001 s gumenou vrstvou, keramický termofor Yutanpo, LED stolná lampa Stroke, štvornožka na obúvanie STEP STEP, domáca pekárnička na ryžový chlieb, robotický oblek na dolné končatiny ako terapeutická pomôcka prvá svojho druhu na svete. Tieto výrobky sú z roku 2013, ako aj športový bicykel HELMZ SSSD SR1 s revolučným hnacím mechanizmom, prvé prúdové biznis ľahké prúdové lietadlo HondaJet či rýchlovlak Shinkanzen série N700 Advancent, ktorý je tiež na fotografii.Expozícia na prízemí sídelnej budovy SNM v Bratislave predstavuje návštevníkom aj detské hračky, kancelárske a kuchynské potreby, textilné výrobky, zdravotnícke pomôcky či potreby pri živelných pohromách. Z nich je 89 produktov vyrobených po roku 2010 a 11 ikonických výrobkov špecifických pre japonský dizajn posledných desaťročí. Kolekcia teda kombinuje skvosty moderného dizajnu posledných rokov s predmetmi z 50. až 90. rokov minulého storočia, ktoré významne ovplyvnili súčasný japonský dizajn. Okrem predmetov predstavuje dizajnérov a spoločnosti, ktoré ich vyrábajú. Pomocou nich expozícia približuje pre nás málo známy bežný život Japoncov a ich kultúru.Výstavný projekt nadácie The Japan Foundation bol verejnosti prvýkrát prezentovaný v roku 2004 a odvtedy ho videli návštevníci mnohých krajín sveta. SNM predstavuje najnovšiu, revidovanú verziu 100 najkvalitnejších dizajnérskych počinov zameraných na predmety každodennej potreby.Nadácia je špecializovaná verejná inštitúcia založená v roku 1972 na podporu a propagáciu porozumenia medzi krajinami prostredníctvom kultúrnych výmen. Nadväzuje medzinárodný dialóg v umení a kultúre, podporuje výučbu japonského jazyka v zahraničí, japonské štúdiá a intelektuálne výmeny. Spolupracuje so zahraničnými múzeami, ktorým poskytuje širokú ponuku výstav zameraných na tradičné aj súčasné umenie z vlastných zbierkových fondov. Tie obsahujú rôznorodé umenie od malieb, fotografií, cez kolekcie japonských bábik, remeselných výrobkov až po dizajn.Výstava potrvá do 28. mája.