V Bratislave namerali 29-ročnému vodičovi v dychu 3,19 promile

Bratislava 20. júla (TASR) – Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 29-ročného Marcela B. z okresu Malacky. Tomu totiž v Bratislave namerala v dychu 3,19 promile. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.Podľa doterajších informácií stál v stredu (19.7.) 28-ročný vodič osobného vozidla v odbočovacom pruhu v smere k obchodnému domu na Lamačskej ceste v Bratislave, keďže na semafore svietila červená. Počas toho mu mal do zadnej časti vozidla naraziť so svojím autom 29-ročný Marcel. Keďže javil známky požitia alkoholu, 28-ročný vodič privolal políciu.Tá Marcela podrobila dychovej skúške, v rámci ktorej mu namerali 1,53 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo je 3,19 promile.priblížil Szeiff. Nárazom podľa neho nebola spôsobená škoda ani na jednom z vozidiel.Prípad sa realizuje v takzvanom super rýchlom konaní. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému Marcelovi v súlade so zákonom trest odňatia slobody až na jeden rok.