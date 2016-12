V Bratislave nariadili vykonať opatrenia ohľadom vtáčej chrípky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. decembra (TASR) – V súvislosti s potvrdeným výskytom vtáčej chrípky v bratislavskej Dúbravke nariadila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Bratislave samosprávam v štvrtom bratislavskom okrese vykonať sériu bezpečnostných a preventívnych opatrení. Samosprávy o nich písomne informoval riaditeľ RVPS Bratislava-mesto Miloš Mašlej.V ochrannom pásme troch kilometrov od ohniska nákazy, na celom katastrálnom území Dúbravky, Lamača a Devína a častiach katastrálneho územia Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice, nariadila RVPS vykonať do 3. januára súpis hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí. Nariadila tiež vykonať preventívne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti takýchto chovov. Patrí k nim zamedzenie kontaktu v zajatí chovaných zvierat s voľne žijúcim vtáctvom, ale aj zákaz napájať zvieratá zo zásobníkov povrchových vôd, ktoré mohli kontaminovať voľne žijúce nakazené vtáky. Nariaďuje sa tiež používanie osobných ochranných pomôcok pri manipulácii s vtáctvom a nahlásiť akékoľvek podozrenie na chorobu. Až do odvolania zakázala RVPS presun hydiny a iného vtáctva z chovov, manipulácie s podstielkou a hnojom bez povolenia, zakázané je tiež zhromažďovať hydinu alebo iných vtákov.Opatrenia sa chystá vykonať aj mestská časť Bratislava-Petržalka, ktorá spadá do pásma dohľadu, čo je vzdialenosť do 10 km od ohniska nákazy. Samospráva vyzvala chovateľov vtáctva, aby kontaktovali miestny úrad.V utorok (27.12.) v dopoludňajších hodinách bol na RVPS Bratislava-mesto nahlásený hromadný úhyn nosníc v domácom drobnochove, určených pre vlastnú spotrebu, v rodinnom dome v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Inšpektor vykonal obhliadku chovu, pri ktorej bolo zistené, že v priebehu troch dní počas vianočných sviatkov došlo k úhynu celého chovaného kŕdľa. Celkovo išlo o 65 kusov kury domácej vo veku od mládok po štvorročné nosnice. Vajcia a mäso z tohto chovu boli podľa informácií chovateľa určené len pre vlastnú potrebu a nie sú v obchodnej sieti.Laboratórne vyšetrenia vo štvrtok (29.12.) definitívne preukázali, že v prípade nákazy ide o vtáčiu chrípku, vysokopatogénnu aviárnu influenzu (HPAI) subtypu H5. Zástupcovia veterinárnej a potravinovej správy prijali okamžite opatrenia pri zdolávaní nákazy a udalosť nahlásili do Systému pre hlásenie chorôb zvierat EÚ (ADNS).