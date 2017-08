V Bratislave odštartoval Banco Casino Mini Masters

2. ročník Slovak Series Of Poker predčil očakávania i pilotný ročník



Opening Event - Dávid Selyem - 2,418€

Monsterstack Event - Dávid Cucujkič - 2,597€

Pot-Limit Omaha Event - Peter Lauček - 2,189€

National Heads Up Championship - Martin Boleček - 6,250€

Championship 40,000€ GTD - Roman Lakatoš - 8,259€

6-Max Event - Matúš Schnierer - 2,389€

Highroller Event - Jozef Krajan - 7,945€

MAIN EVENT 120,000€ GTD - Balász Galotti - 21,611€

NLHE Special Turbo Edition of ME - Marek Cachovan – 887 €



KONTAKTY:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Banco Casino Bratislava je už známe tým, že návštevníkom ponúka široké spektrum napätia i zábavy. Toto leto sa v luxusnom kasíne odohralo hneď niekoľko pokrových podujatí. Po pravidelných turnajoch, či mimoriadne úspešnomv auguste na scénu prichádza nová, menšia verzia známej pokrovej série. Turnaj odštartoval túto stredu a za pokrové stoly si už zasadli prví hráči skúšajúci svoje zručnosti i šťastie v hre, v ktorej sa hrá o. Šesťdňová miniséria pokrového turnaja sa koná v dňocha to v priestoroch Banco Casino Bratislava, ktoré je situované v centre hlavného mesta, v hoteli Crowne Plaza. Do turnaja sa môžu zapojiť priaznivci tejto hry na východnom Slovensku. A to v, kde sa bude úvodný deň konať. Vo všetkých mestách si poker zahrajú a svoje zručnosti ukážu, respektíve neukážu, hráči rôznych vekových kategórií, pohlavia, či národností. Štartovné pri tomto evente je rovných 125€ a kráľ turnaja si okrem pocitu víťaza odnesie i minimálne. Bližšie informácie o najväčšom septembrovom pokrovom turnaji nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/219/predstavujeme-banco-casino-mini-masters-s-gtd-50-000-16-8-az-21-8-2017 Leto v obľúbenom Banco Casino sa nieslo v znamení pokrového ošiaľu s názvom. Deväť turnajov, šesť náramkov a päť trofejí - to hlásalo krédo Slovak Series Of Poker, ktoré predčil očakávania usporiadateľov, samotných hráčov a dokonca i uvádzací ročník, ktorý sa konal minulý rok. Počas deviatich turnajov sa v Banco Casino Bratislava stretla celá pokrová scéna našej republiky. Nechýbali ani početné výpravy z Rakúska, Česka, Maďarska, Poľska či Ukrajiny. Okrem obrovskej účasti, do pokrového festivalu, ktorý je slovenskou obdobou WSOP, bolo zapísaných až 2017 vstupov, turnaj prekonal i avizovaný prizepool 220,000 €, vyšplhal sa až na. Deväť víťazov jednotlivých turnajov si polepšilo celkovo o. Hráči, ktorí obsadili popredné priečky jednotlivých turnajov, si okrem veľkých finančných výhier odniesli aj päť trofejí, či šesť krásnych zlatých náramkov, každý v hodnote 2,500 €. Hodnotné spomienkové ocenenia pre tento festival zabezpečil organizátor celého niekoľkodňového podujatia+421 908 024 024 alebo +421 905 209 209,recepcia: +421 252 624 378, info@bancocasino.sk