V Bratislave oslávi Silvestra viac ako 700 bežcov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Záver roka tradične oslavujú mnohí vyznávači aktívneho pohybu silvestrovskými behmi. Tých je na výber aj na Slovensku.Okrem predchádzajúcich piatich s týmto názvom je ich v posledný deň roka ďalších deväť. Bežci si môžu vybrať podľa miesta bydliska, dĺžky aj náročnosti trate či overenej atmosféry. Na 31. decembra ich pripravujú v Senici, Prešove, Dolných Orešanoch, Horovciach, Vrútkach, Michalovej, Lietave, Nitre a Bratislave.Medzi najpopulárnejšie patrí Silvestrovský beh cez bratislavské mosty. Jeho 28. ročník organizuje hlavné mesto so svojou Správou telovýchovných a rekreačných zariadení. Cez internet sa naň prihlásilo 705 bežcov zo SR, ČR, Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, Španielska, Švédska, Nemecka, Belgicka, Ruska, Veľkej Británie, Slovinska a iných krajín.Ďalší záujemcovia majú ešte túto príležitosť v deň behu od 8.30 do 9.30 h na mieste štartu v priestoroch Ekonomickej univerzity v Petržalke. Odtiaľ bude o 10. h hromadný štart po trase Prístavný most - Prístavná ulica – Most Apollo - nábrežie Dunaja - Starý most - nábrežie Dunaja - Most SNP - nábrežie Dunaja pod Most Lafranconi, kde je tradičný cieľ. Tam okrem teplého čaju všetci bežci dostanú pamätnú medailu, šťastlivci aj rôzne vecné ceny v tombole podľa štartovných čísiel.