V Bratislave pochodovali za podporu vedy a oslavovali jej krásu

Na snímke účastníci pochodujú s transparentom na Námestí SNP počas podujatia Pochod za vedu, ktoré sa uskutočnilo na Deň Zeme 22. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 22. apríla (TASR) - Podporiť vedu v čase narastajúcej sily alternatívnych a nepodložených informácií na internete. Zároveň „oslava krásy“ vedy vo všetkých jej smeroch a verejná podpora v oblasti jej financovania či zmien v školstve. Aj to bolo jedným z cieľov dnešného Pochodu za vedu, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, symbolicky na Deň Zeme.Hlavné mesto sa tak zaradilo k ďalším mestám a krajinám na celom svete, v ktorých vyšli do ulíc tisíce študentov a vedcov. Pochod pritom zastrešovalo celosvetové hnutie na podporu vedy s názvom March for Science, ktoré vzniklo ako reakcia na škrty v oblasti vedy, nariadené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Snahou organizátorov bolo najmä upozorniť ľudí na to, aká dôležitá je vedecká práca založená na overiteľných faktoch v čase, kedy sú verejnosti ľahko podkladané klamstvá a polopravdy.vysvetlil zástupca organizačného výboru Peter Wachter zo združenia Slovenské planetáriá. Ten je presvedčený, že takéto alternatívne fakty by nemali mať v spoločnosti veľkú silu. Výsledky výskumov chcú preto prezentovať nielen v odborných publikáciách a časopisoch, ale aj v primeranej forme bežnej verejnosti. A to najmä v období, keď je veda založená na overiteľných faktoch vystavovaná ešte väčšiemu tlaku, ako tomu bolo v minulosti.Súčasťou boli aj sprievodné akcie, ako tvorivé dielne a experimentárium pre deti so špeciálnym slnečným ďalekohľadom na pozorovanie slnečných škvŕn a protuberancií. K dispozícii bola tiež prvá slovenská družica skCUBE a simulátor letu raketoplánu.