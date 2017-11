V Bratislave ponúkali vyše 1,71 milióna m2 kancelárskych priestorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. novembra (TASR) – Celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave dosiahla v treťom štvrťroku tohto roka viac ako 1,71 milióna štvorcových metrov (m2). Z toho 58 % tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 42 % sú kancelárske priestory v štandarde B. Vyplýva to z najnovších údajov Bratislava Research Fora (BRF), ktorého členmi sú poradenské spoločnosti Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL.V treťom štvrťroku pribudli do celkovej ponuky dve kancelárske budovy situované v prémiových lokalitách centra mesta. Ide o kancelársku budovu Panorama Business II a budovu Zuckermandel Hill Side. Do konca tohto roka sa ešte očakáva dokončenie projektov Green Cube a New Stein, ktoré spolu prinesú ďalších 11.800 m2 kancelárskej plochy. V rámci ponuky kancelárskych priestorov má 27 budov v celkovej výmere približne 498.000 m2 certifikát zelenej budovy potvrdzujúci jej trvalú udržateľnosť.Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas tretieho štvrťroka 2017, dosiahli výmeru 26.880 m2, čo v porovnaní s minulým štvrťrokom predstavuje takmer 37-% pokles transakcií. Nové nájmy v tomto štvrťroku predstavovali 56 % všetkých transakcií, prerokovanie nájmov predstavovalo 38 % všetkých transakcií a 6 % patrilo expanzii.V treťom kvartáli bola najväčšia zaznamenaná transakcia na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 5700 m2. Okrem tejto transakcie boli zaznamenané ešte ďalšie štyri, ktoré presiahli výmeru 1000 m2.Miera neobsadenosti sa v treťom štvrťroku tohto roka mierne znížila na 6,41 % z pôvodných 6,85 % v predošlých troch mesiacoch. Najnižšia miera neobsadenosti sa zaznamenala v Bratislave IV, a to 2,81 %, nasledovaná Bratislavou I s 5,61 %, Bratislavou V s 5,78 % a Bratislavou II, kde bola miera neobsadenosti 7,00 %. Najvyššia miera neobsadenosti je naďalej v časti Bratislava III, ktorá je na úrovni 9,14 %.