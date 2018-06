V Bratislave postupne pribúdajú dokovacie stanice pre bikesharing

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) – V uliciach Bratislavy postupne pribúdajú dokovacie stanice pre bikesharingovú službu Slovnaft BAjk. V mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka je aktuálne nainštalovaných 30 staníc, pričom celkovo ich bude 90 so 750 smart bicyklami. V Bratislave má byť bikesharingový systém v pilotnej prevádzke pred letnými prázdninami. TASR o tom informovalo hlavné mesto a spoločnosť Slovnaft.Dokovacie stanice už pokrývajú niektoré dopravné uzly, ako napríklad Trnavské mýto, križovatku Trnavská-Bajkalská či Ovsište v Petržalke. Taktiež aj jazero Štrkovec v Ružinove, Námestie slobody alebo Hodžovo námestie.uviedlo mesto so spoločnosťou. Návrhy je stále možné posielať vyplnením dotazníka na webe slovnaftbajk.sk alebo mailom na info@slovnaftbajk.sk. Tipy verejnosti sa zohľadnia pri rozširovaní bikesharingu alebo pri úprave súčasného rozmiestnenia staníc.Občianske združenie Cyklokoalícia tiež navrhlo rozšírenie pokrytia o nové body, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocujú. Cieľom je začleniť bikesharing do systému MHD, preto sa stanice prioritne inštalujú blízko zastávok verejnej dopravy alebo cyklotrás.vysvetlili.Počas pilotnej fázy projektu, ktorá bude trvať rok, sa bude využívanie jednotlivých staníc vyhodnocovať. Predpokladá sa, že systém sa na základe výsledkov používania a podnetov od verejnosti môže rozšíriť o nové stanice alebo sa upraví počet bicyklov už na existujúcich.Náklady hlavného mesta na vybudovanie bikesharingového systému sú pol milióna eur a spoločnosti Slovnaft 1,5 milióna eur.