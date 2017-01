V Bratislave pribudnú desaťtisíce m2 kancelárskych priestorov

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) – Trh s kancelárskymi nehnuteľnosťami na Slovensku bude v roku 2017 pokračovať v raste z minulých rokov. Očakávajú to realitno-poradenské firmy, podľa ktorých do ponuky pribudne niekoľko nových budov. Keďže sa však z väčšej časti prenajali ešte počas výstavby, neobsadenosť priestorov by sa výrazne zvýšiť nemala.domnieva sa vedúci kancelárskeho tímu v Cushman & Wakefield Roman Gazdík.V Bratislave by sa mala ponuka rozšíriť o kancelárie v projektoch Zuckermandel, Rosum, Uniq Staromestská, Blumental, Stein či Panorama Business II, ktoré spolu prinesú viac ako 100.000 m2 moderných priestorov a ďalšia kancelárska plocha sa má dostať na trh v roku 2018.uviedol pre TASR Oliver Galata z CBRE Slovensko.Rovnako očakáva oživenie prenájmu kancelárií a výstavbu niektorých zmrazených projektov aj v regiónoch. Ide o mestá ako Košice či Žilina, ale tiež Poprad, Prešov a Banská Bystrica, o ktoré sa podľa Galatu v uplynulom roku začali zaujímať aj nadnárodné spoločnosti.Dalibor Surový zo spoločnosti JLL predpokladá tento rok menší útlm v aktivite nájomcov.priblížil.Riaditeľ spoločnosti Colliers International Ermanno Boeris upozornil, že niektorí majitelia budov v nižšom štandarde podnikajú kroky k zabezpečeniu ich konkurencieschopnosti. Zrekonštruujú priestory na vyšší štandard a konkurujú cenou prenájmu.opísal.