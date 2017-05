V Bratislave rozdali Novinárske ceny, pozrite si víťazov v jednotlivých kategóriách

Ocenenie za kauzu Bašternák

BRATISLAVA 10. mája (WebNoviny.sk) - Nadácia otvorenej spoločnosti zverejnila výsledky 13. ročníka súťaže o ocenenia Novinárska cena. Víťazi za rok 2016 si prevzali svoje ocenenia v rámci slávnostného večera v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave, hlavného partnera súťaže. Odborné poroty zložené z takmer 40 profesionálov z médií a ďalších osobností spoločenského života určili autorov najkvalitnejších prác v slovenských médiách prihlásených do súťaže v 13 súťažných kategóriách. Súčasťou večera bolo aj odovzdanie troch špeciálnych ocenení. Agentúru SITA o tom informovali organizátori novinárskej súťaže z Nadácie otvorenej spoločnosti.V oblasti písaná žurnalistika udelili sedem Novinárskych cien za rok 2016. Cenu za najlepšiu reportáž udelili Tomášovi Forróvi z Denníka N za sériu reportáží: Naši chlapci v Donbase. Babie leto u československých separatistov; Venezuela tri roky po Chávezovi: krajina, kde má mobil vyššiu cenu ako život a za reportáž z Ekvádora po zemetrasení: čas sekundárnych otrasov.



Nositeľom ceny za najlepší rozhovor sa stal Matúš Burčík z denníka SME za rozhovor Kto je v pozadí kauzy Bašternák? Mafia prepojená so štátom, hovorí developer. Laureátom za najlepší analytický príspevok sa stal Dušan Mikušovič z Denníka N za článok Zaťať zuby a mať to za sebou. Skladanie vlády z pohľadu ľudí, ktorí boli blízko. Autorom najlepšieho investigatívneho príspevku sa stal Tomáš Forró (Denník N) za text Ruský fantóm, jeho slovenskí špióni a ich poľský šéf. Cenu za najlepší komentár udelili Filipovi Obradovičovi za sériu komentárov v týždenníku Trend. Autorom najlepšieho česko-slovenského kresleného vtipu, komiksu, karikatúry sa stal Matúš Vizár za sériu karikatúr v Denníku N. Novinárska cena za najlepší článok uverejnený na blogu patrí Jakubovi Godovi za sériu blogov na Blogu Denníka N.



Štyri Novinárske ceny za rok 2016 udelila odborná porota v oblasti audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika. Cenu za najlepšiu reportáž získal Pavol Fejér za reportáž Družba štátu a zločinu odvysielanú v RTVS. Nositeľom Novinárskej ceny sa za najlepší rozhovor, besedu, diskusiu stal Michal Havran za program RTVS Večera s Havranom. Ocenenie za najlepší investigatívny príspevok získal Pavol Fejér z RTVS za investigatívnu reportáž Národná cyklistická jama. Novinárska cena za najlepšiu fotografiu patrí Borisovi Némethovi za sériu Homeland zverejnenú v týždenníku .týždeň.



V prierezových kategóriách udelili dve ceny. Nositeľom Ceny za inovatívnu online žurnalistiku sa stal autorský tím: Michal Trško, Andrej Kuzmány, Miloš Šebela, Dávid Tvrdoň, Oliver Meres a Lukáš Beňo za audiovizuálno-textový projekt pre web denníka SME - Peter Sagan: Superstar made in Slovakia. Cenu za najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok získali Jaroslav Vrábeľ a Peter Bercik za príspevok Smeráci si na košickom kopci postavia luxusnú štvrť zverejnený v denníku Korzár.

Udelili aj špeciálne ocenenia

V rámci udeľovania Novinárskych cien za rok 2016 zverejnili aj nositeľov špeciálnych ocenení. Cenu Asociácie vydavateľov tlače získal Tomáš Forró za Reportáž z Ekvádora po zemetrasení: čas sekundárnych otrasov (Denník N). Cenu Zastavme korupciu udelili Xénii Makarovej a Zuzane Petkovej za článok Kauza Bašternák: Kaliňák a Počiatek mali dostať peniaze od firiem blízkych podnikateľovi (týždenník Trend). Nositeľom Ceny otvorenej spoločnosti venovanej pamiatke Karola Ježíka sa stal Ján Benčík za sériu blogov o extrémistoch a konšpirátoroch (blog Denníka N). Podľa členov Rady súťaže je prínos práca Jána Benčíka v kontexte obdobia, v ktorom sa nachádzame „mimoriadne dôležitý a hodný špeciálneho ocenenia“, jeho blogy majú reálny dopad a prispievajú k zmene v spoločnosti.Už vopred bol tradične známy laureát jednej z cien. Na slávnostnom udeľovaní českej Novinárskej ceny, ktorá sa uskutočnila v Prahe v stredu 3. mája, vyhlásili víťaza spoločnej česko - slovenskej kategórie, Ceny Česko - slovenskej verejnosti. Už druhýkrát ju získal Martin Veselovský z DVTV za rozhovor s Jiřím Ovčáčkem „Nikdy nelžu, bráním prezidenta a chodím s kůží na trh. Vždycky budu politicky nekorektní “, ktorý získal v online hlasovaní 3 427 hlasov.Do súťaže sa mohli zapojiť všetci zástupcovia reprezentujúci celoslovenské printové, elektronické, online či regionálne médiá, ktorí publikovali alebo odvysielali svoj príspevok v roku 2016. Poroty súťaže boli zložené z odborníkov a profesionálov z oblasti médií, predstaviteľov akademického, kultúrneho, spoločenského a neziskového sektora zo Slovenska aj zo zahraničia. Poroty súťaže tentoraz vyberali z 395 príspevkov, ktoré prihlásilo 187 autorov. Viac informácií možno nájsť na webstránke súťaže http://www.novinarskacena.sk.