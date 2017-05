V Bratislave sa bude diskutovať o budúcnosti Obchodnej ulice

Obchodná ulica v Bratislave Foto: TASR/Dušan Kittler Obchodná ulica v Bratislave Foto: TASR/Dušan Kittler

Bratislava 26. mája (TASR) – Do plánovania budúcnosti Obchodnej ulice v Bratislave sa bude môcť zapojiť aj verejnosť. V stredu 31. mája sa bude pred jedným z tunajších hotelov konať od 13.00 do 17.00 h verejné podujatie s diskusiou zameranou na budúce smerovanie tejto známej bratislavskej ulice. Prítomní budú zástupcovia mesta Bratislavy i mesta Brna. TASR o tom informovali organizátori podujatia.Akcia je realizovaná v spolupráci bratislavského magistrátu, Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie. Na podujatí budú predstavené aj prezentácie návrhov jednotlivých študentských tímov. Tie pracovali na riešení Obchodnej ulice v rámci medziuniverzitnej súťaže MUNISS. Návštevníci budú mať možnosť dať svoj hlas riešeniu, ktoré ich osloví najviac, alebo sa zapojiť do plánovania budúcnosti Obchodnej ulice aj prostredníctvom interaktívnej plánovacej hry.Ešte pred podujatím sa v stredu v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca uskutoční vyhodnotenie medziuniverzitnej študentskej súťaže MUNISS na tému Smart City a slávnostné vyhlásenie víťazov. Do súťaže, ktorá bola oficiálne spustená 30. novembra 2016 v Brne, sa zapojilo šesť tímov zo štyroch univerzít a dvoch krajín.Magistrát hlavného mesta Bratislavy a magistrát mesta Brno navrhli pre študentov ako súťažné zadanie dve témy a dve lokality, ku ktorým partnerské univerzity vytvorili zmiešané medzinárodné študentské tímy. Ich úlohou bolo navrhnúť vhodné "smart" riešenia na nimi zadané témy v mieste ich pôsobenia. Tímy vedené slovenskými lídrami riešili budúce smerovanie rozvoja Obchodnej ulice v Bratislave.Súčasťou zadania bolo navrhnúť jednotlivé časti tak, aby sa Bratislava ako celok stala rozumným mestom schopným využiť svoj potenciál pre tvorbu podmienok smerujúcich k nárastu kvality života obyvateľov, návštevníkov, ale i životného priestoru pre podnikateľov.Po päťmesačnej práci tímov spojenej s konzultáciami s domácimi aj zahraničnými expertmi boli odovzdané výsledné návrhy týkajúce sa Obchodnej ulice na posúdenie odbornej komisii, ktorú tvorili zástupcovia mesta a STU.