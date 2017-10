V Bratislave sa dnes začína medzinárodný festival autorského divadla

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 9. októbra (TASR) - Medzinárodný festival autorského divadla Pro-téza 2017 sa začína dnes v bratislavskom kultúrnom centre A4 - priestor súčasnej kultúry. Podujatie má motto Každá krajina má históriu, ktorú oslavuje a históriu, na ktorú by radšej zabudla.informuje Miro Švoňava z organizačného tímu.Podľa neho tvorcovia medzinárodného projektu v inscenácii prinesú triezvy pohľad na osudy nepozvaných navrátilcov poslednej koloniálnej veľmoci, ktorých osudy desivo blízko pripomínajú aktuálnu atmosféru intolerancie a budovania hraníc v Európe. Niektorí politici by ju chceli transformovať do pevnosti, ktorá nedovolí cudzincom, utečencom a nikomu cudziemu vstúpiť a žiť na ich území. Vzostup rasizmu a slogan Európa iba pre Európanov by sme mohli porovnať s minulosťou, kedy Európania kolonizovali a ponižovali domorodcov z kolónií.Dej úvodnej hry uvádza situáciu z roku 1974, kedy sa zrútilo najdlhšie, 500-ročné európske impérium ovládané Portugalskom. Súčasne sa v krajine na cípe západnej Európy Karafiátovou revolúciou po 48 rokoch rozpadla fašistická vláda Antónia de Oliveira Salazara a doviedla Portugalsko k parlamentnej demokracii. Po poslednej koloniálnej vojne v roku 1975 došlo k dekolonizácii afrických krajín Angoly a Mozambiku. Portugalsko sa muselo vyrovnať s príchodom takzvaných navrátilcov (retornados). Títo ľudia sa v drvivej väčšine narodili mimo Portugalska a doma sa cítili viac v krajinách, odkiaľ boli násilne vyhnaní. V tom období ešte chudobná krajina krátko po páde diktatúry si musela poradiť, ako dôstojne zabezpečiť a integrovať takmer jednu desatinu obyvateľstva.André Amálio (Portugalsko) a česká performerka Tereza Havlíčková založili umeleckú skupinu Hotel Europa počas štúdia MA Performance Making na Goldsmiths University v Londýne. Hotel Europa koncepčne skúma hranice medzi tancom, performance a divadlom. Skupina sa zaoberá najmä autobiografickými témami a dokumentárnym divadlom. Vytvára tak inscenácie, počas ktorých diváci cestujú dejinami cez rozličné kultúry a žánre.Predstavenia inscenácií pre vnímavého diváka potrvajú do 13. októbra. Festival Pro-téza prináša výhradne tvorbu, ktorá neinscenuje cudzie námety, ale pracuje s vlastnými témami a textami. Program pozostáva z domácich a zahraničných hier (aj súborov zo Srbska a Poľska), aké na Slovensku bežne nie sú uvádzané. Po každom predstavení môžu diváci diskutovať s tvorcami.Organizátor festivalu je divadlo SkRAT. Záštitu nad ním prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, partnermi podujatia sú Poľský inštitút a České centrum. Festival podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Regionálna dotačná schéma BSK. Informácie o programe sú na webstránke www.festivalproteza.sk.