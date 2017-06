V Bratislave sa dnes začínajú korunovačné dni, potrvajú do 17. júna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) - Pri príležitosti 300. výročia narodenia rakúsko-uhorskej panovníčky Márie Terézie organizuje hlavné mesto Bratislavské korunovačné dni. Podujatie sa bude konať oddnes až do soboty 17. júna na rôznych miestach Bratislavy. Mesto organizuje korunovačné dni v spolupráci s mestskými organizáciami, občianskymi združeniami i jednotlivcami, ktoré si pre návštevníkov pripravili sériu zaujímavých podujatí s tematikou výročia narodenia Márie Terézie.povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Bratislava bude podľa jeho slov žiť preto korunováciami celý týždeň.Bratislavské korunovačné dni začínajú dnes slávnosťou Frankovky modrej. Na Primaciálnom námestí bude tradičná ochutnávka račianskych vín vrátane slávnej a Máriou Teréziou obľúbenej frankovky. Oficiálny program sa začne v sobotu 10. júna o 14.00 h na Rudnayovom námestí, a to tematickou prechádzkou s názvom "Stopy korunovácie so Štefanom Holčíkom". Návštevníci sa môžu tešiť aj na Korunovačný koncert, ktorý bude v sobotu o 17.00 h na Hlavnom námestí.V Michalskej veži otvoria v nedeľu 11. júna o 14.00 h slávnostne Korunovačný foto-video point.priblížila hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Deti sa môžu tešiť na tvorivé dielne a detské divadelné predstavenia na Hlavnom námestí a nádvorí Starej radnice.Špeciálne pre Bratislavské korunovačné dni bola naštudovaná divadelná hra "Ešte jeden zázrak, korunovačná hra zázračná" od Jakuba Nvotu, ktorú si bude môcť verejnosť pozrieť na Hlavnom námestí. Milovníci histórie si určite nenechajú ujsť v utorok 13. júna Deň otvorených dverí v Archíve mesta Bratislavy alebo 1000 rokov architektúry na nádvorí Starej radnice.V piatok 16. júna bude o 18.00 h v Dóme sv. Martina slávnostná svätá omša pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Vyvrcholením podujatia bude v sobotu 17. júna slávnostný sprievod z Bratislavského hradu a korunovačná prísaha Márie Terézie spojená s oceňovaním víťazov rytierskeho turnaja na Tyršovom nábreží.