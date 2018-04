V Bratislave sa koná akcia na podporu zálohovania plastových fliaš

Plastové pet fľaše, ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) – Pri príležitosti dnešného Dňa Zeme sa v nedeľu v Bratislave v blízkosti vchodu do budovy Ministerstva životného prostredia SR od 13.00 h koná podujatie, ktoré má upozorniť na potrebu zaviesť zálohovanie plastových nápojových obalov. TASR o tom informovala Ľubica Trubíniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.Organizátori podujatia upozorňujú, že stále väčšie množstvo plastových obalov končí tam, kde nemá - v prírode, na brehoch potokov a jazier, v parkoch, v riekach a následne vo svetovom oceáne.skonštatovala Trubíniová.Zálohovanie je podľa nej najefektívnejší spôsob, ako vrátiť plastové obaly späť do obehu, pomôcť prírode, ekonomike i bežným ľuďom.Organizátori akcie vyzývajú ministerstvo životného prostredia, vládu i Národnú radu, aby urýchlene uzákonili a zaviedli do praxe funkčný systém zálohovania nápojových obalov.