V Bratislave sa konal Japonský deň. Začal sa otvorením suda so saké

Na snímke misky na saké. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. júla (TASR) – Kagamiwari, rituálom ceremoniálneho otvorenia suda so saké, sa dnes popoludní začal Natsumatsuri 2017 - Japonský deň na festivale Bratislavské kultúrne leto a hradné slávnosti 2017. Na nádvorí Starej radnice nechýbal tradičný čajový obrad, ukážky okinawského karate, umenia ikebany, japonskej gastronómie a hudby. TASR informovala Zuzana Ondrejková Želinská z japonského veľvyslanectva v Bratislave, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.uviedla Ondrejková Želinská. Ako vysvetlila, Japonci veria, že slávnostné otvorenie sudu so saké zabezpečí zdravie, šťastie a prosperitu všetkým, ktorí pozdvihnú pohár so saké a spoločne zvolajúPo slávnostnom prípitku nasledoval čajový obrad, ktorý môže v plnej forme trvať i niekoľko hodín.objasnila Ondrejková Želinská.Návštevníci Japonského dňa budú mohli podľa nej sledovať aj prípravu tradičných japonských špecialít suši, ramen a yaki udon. Saké, alkoholický nápoj z fermentovanej ryže, predstavila profesionálna somelierka. Ikebanu, umenie aranžovania kvetov, predviedla certifikovaná lektorka školy Sogetsu s 90-ročnou tradíciou. Ukážky okinawského karate podľa Ondrejkovej Želinskej divákom sprostredkovali členovia Slovenskej federácia karate a bojových umení.Na záver Japonského dňa sa predstavil Yosuke Irie, hráč na flautu šakuhači, držiteľ licencie majstra hry na tento hudobný nástroj a viacerých cien zo súťaže tradičnej japonskej hudby organizovanej Japonskou národnou hudobnou asociáciou.Kompletný program, ktorý sa začal o 14.00 h, záujemcovia nájdu na webovej stránke japonského veľvyslanectva.