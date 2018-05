V Bratislave sa uskutočnil po prvýkrát workshop na tému „Ako plánovať výrobnú halu či továreň“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

K programu patrili prednášky s impulzmi a správy o skúsenostiach od vedúcich projektov, stavebníkov a odborníkov i vzájomná výmena informácií v rámci diskusných kôl World Café. Integrované sledovanie plánovania továrne, employer branding (značka zamestnávateľa) a rámcové daňové podmienky na Slovensku, to boli len niektoré z pridružených tém, ktoré k tejto myšlienke expanzie a výstavby rozhodne patria. Výrobné podniky ako je Scheuch a Ekom prezentovali reálne príklady zo svojej vlastnej expanzie a výstavby z praxe.Po pozdrave hostiteľa, Erika Štefanoviča z česko-slovenskej spoločnosti DELTA , sa slova chopil Christian Kügerl z Advantage Austria (Rakúska hospodárska komora), ktorý hovoril o investíciách na Slovensku a o dôležitých faktoroch lokality. „Rakúsko je druhý najdôležitejší zahraničný investor na Slovensku. Sme tu veľmi silno zapojení a prepojení“. Wolfgang Waldhäusl zo step2solution a Wolfgang Kradischnig z rakúskej DELTY predstavili témy integrovaného projektovania továrne z uhla pohľadu rozvoja organizácie, systémového plánovania a stavebného manažmentu.Pritom bola zdôraznená dôležitosť, nutnosť dostatočne vyjasniť strategické otázky pri zahájení projektu a celkový pohľad na plánovanie továrne. Pri stavbe továrne sa nesmie zabudnúť ani na kultúrny aspekt. „Hodnotou v sociálnej interakcii je dôvera“, konštatoval Wolfgang Kradischnig. I Wolfgang Waldhäusl zdôraznil: „Pri stavbe novej továrne je potrebný fundovaný manažment zmien a dobrú spoluprácu ostatných spolupracovníkov“.Klaus Krammer a Peter Ďanovský z TPA Group vysvetlili účastníkom obzvlášť rámcové daňové podmienky na Slovensku. „Pri stanovení štruktúry spoločnosti musíte vždy dať pozor na to, aké interné ciele podniku (napr. dlhodobé investície) sa budú sledovať a dať pozor na to, či sú nejaké právne odlišnosti v danej krajine“, zdôraznil Klaus Krammer a odkázal na výšku odvodov pre sociálne zabezpečenie, ručenie, povinnosti k vedeniu účtovníctva a možnosti dotácií. Peter Ďanovský prezentoval najdôležitejšie body z daňového práva v súvislosti s daňovo optimálnou štruktúrou financovania pri existencii umiestnenia spoločnosti na Slovensku.Jan Henjes z Fraunhofer Austria a Andreas Knollmayr zo step2solutions predstavili „Plánovanie továrne ako jedinečnú strategickú šancu – od požiadaviek zákazníka až k optimálnej výrobe“. Témy prednášky siahali od prvotného stimulu pre plánovanie továrne až k postupu a optimalizácii procesov. Andreas Knollmayr vysvetlil, že rozhodnutie, aká továreň sa má postaviť, je dôležité pre to, aby človek poznal požiadavky, a že nové nápady potrebujú priestor, čas a systematickosť . Jan Henjes konštatoval, že „sa nedá všetko stanoviť na začiatku, ide o to sa v priebehu procesu spoločne dostať k riešeniu“.Thomas Sobottka z Fraunhofer Austria a Erik Štefanovič z DELTY hovorili o predaní systémového plánovania do projektovania objektu. Thomas Sobottka vysvetlil účastníkom optimalizáciu toku materiálu, optimalizáciu procesu pomocou value stream designu, a že dynamická simulácia môže v rámci detailného plánovania reálne evidovať komplexné systémy v priebehu času. Erik Štefanovič popísal dôležitosť predbežnej kontroly pozemku a odporučil pre úspešný projekt pravidelné spoločné odsúhlasovanie medzi systémovým plánovaním a projektom samotného objektu.Očakávanou prednáškou a tiež veľmi aktuálnou témou, ktorá s výstavbou novej výrobnej haly súvisí, bola téma employer branding. Erik Štefanovič hovoril i o zvládnutí medzikultúrnych výziev v projekte: „Pri plánovaní továrne sa často stretávajú tri rôzne kultúry, spolupracovníci na to musia byť pripravení“. Ralph Sichler vysvetlil, ako je možné spolupracovníkov nielen získať, ale tiež udržať a ako je pre konečný výsledok dôležitá interná pracovná atmosféra. „Lojalita spolupracovníkov sa dá dosiahnuť tým, že sa cítia byť prepojení so svojim zamestnávateľom a radi pre neho pracujú“.Pri stoloch best practice predstavili stavebníci, vedúci projektov a odborníci z firiem Scheuch, Ekom, Datenpool, TPA, Fraunhofer Austria a step2solution prístup k riešeniu zo svojich projektov a dali podnet k diskusiám, výmene informácií a detailným otázkam. Po záverečnom kole využili účastníci príležitosť k ďalším rozhovorom a nechali večer doznieť pri slovenských špecialitách.Zakrátko bude k dispozícii tiež video z akcie v Bratislave na www.delta-slovakia.com