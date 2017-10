V Bratislave sa výstavou prezentuje Spolok výtvarníkov Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. októbra (TASR) – Členskou výstavou Stretnutie 2017 sa v galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave predstavuje Spolok výtvarníkov Slovenska (SVS). Expozícia prezentuje tvorbu umelcov niekoľkých generácií, najmä maliarov a sochárov.Podľa kurátorky expozície Márie Horváthovej návštevník má možnosť vidieť zväčša najnovšie diela 72 autorov. Záujem umelcov o prezentáciu tvorby je motivovaný nielen snahou konfrontovať vlastné diela s tvorbou svojich kolegov, ale i možnosťou presvedčiť divákov o kreativite a kvalite súčasnej klasickej výtvarnej tvorby. Členská výstava je vítaná príležitosť pre pravidelných návštevníkov vytvoriť si relatívne komplexný obraz o súčasnej slovenskej maľbe i plastike.konštatuje Horváthová.Na Stretnutí 2017 je tvorba mnohých známych autorov, ktorých rukopis už vošiel do povedomia verejnosti. Dôraz je sústredený na tvorbu strednej generácie maliarov Alexeja Vojtáška, Petra Pollága, Štefana Poláka, Vladimíra Petríka, Daniela Bidelnicu, Viťa Bojňanského, Dušana Sekelu, Martina Kellenbergera, Daniely Krajčovej, Kataríny Alexyovej Figerovej.Zo sochárov sú tam diela z bronzu, dreva, kovu a iných materiálov od Ota Bachoríka, Juraja Čuteka, Milana Lukáča, Milana Krajču, Pavla Dubinu, Ivana Patúca, Roberta Szittaya.SVS tradične preferuje i tvorbu mladších autorov. Mená ako Milina Zimková, Ondrej 4., Xénia Bergerová, Stanislav Kiča, Veronika Fodorová, Jakub Bachorík, Daša Bacmaňáková, Barbara Prešínská sú známe z množstva kolektívnych i samostatných výstav.Samozrejme je tam i skupina autorov, ktorí stáli pred 24 rokmi pri zrode spolku. Najmä Ondrej Zimka, Ever Puček, Mária Rudavská, ale i Bohumil Bača, Štefan Bobota, Vladimír Kudlík, Jarmila Dicová i ďalší známi autori.Výstava potrvá do 31. októbra. Podporil ju Fond výtvarných umení, Fond na podporu umenia a ďalší sponzori.