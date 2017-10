V Bratislave sa začína festival tanca, svoje pohyby ukáže aj robot

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) – V hlavnom meste sa dnes začína medzinárodný festival súčasného tanca, potrvá takmer do konca októbra. Podujatie Bratislava v pohybe sa bude konať v niekoľkých vnútorných priestoroch aj uliciach. Ide o jeho 21. ročník.Verejnosť sa dnes môže pozrieť na tanec umelca z Taiwanu s robotom. "Tanečník, choreograf a vynálezca Huang Yi prináša prepojenie tanca s robotom, čo sme tu ešte nemali. Ten váži takmer tonu," povedala riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová.Na festivale vystúpia okrem zahraničných umelcov z Južne Kórey, Slovinska, Švajčiarska a Maďarska aj Slováci. Vystúpenie Yuriho Korca možno vidieť o týždeň v nedeľu (8.10.). Niekoľko ďalších slovenských tanečníkov predvedie zase Kilometrový tanec v centre Bratislavy, a to počas štyroch víkendov. "Toto je naše sprievodné podujatie festivalu a bude za každého počasia. Keďže v meste nemáme priestor na stálu tanečnú scénu, vyjdeme s tancom aj do verejného priestoru medzi ľudí," zdôvodnila Kovářová.Výnimočnosťou tohto ročníka sú podľa nej aj predstavenia, ktoré prepájajú tanec s výtvarným umením. "Napríklad pred Goyovým obrazom predvedie desať tanečníkov španielskeho súboru La Veronal choreografiu Marcosa Moraua Siena," dodala riaditeľka festivalu.