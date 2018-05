V Bratislave sa začína medzinárodné bezpečnostné fórum GLOBSEC 2018

Na snímke prezidentka Chorvátskej republiky Kolinda Grabarová-Kitarovičová, jedna z mnohých hostí GLOBSECU. Foto: FOTO TASR – Pavol Zachar Foto: FOTO TASR – Pavol Zachar

Bratislava 17. mája (TASR) - Bratislava bude od štvrtka do soboty (19.5.) hostiť medzinárodné bezpečnostné fórum GLOBSEC 2018. Vo štvrtok ho oficiálne otvoria minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) a prezident Andrej Kiska. Organizátori tohtoročného fóra očakávajú účasť približne 140 vystupujúcich z rôznych sektorov, čo je najviac v jeho doterajšej histórii. Naplánované sú tri súbežné programy v samostatných sieňach, ako aj vyše 40 sprievodných podujatí v spolupráci s medzinárodnými partnermi vrátane svetových think-tankov. Celkovo by mal GLOBSEC 2018 privítať približne 1000 hostí zo 60-70 krajín sveta.Ako rečníci vystúpia napríklad premiéri Slovenskej a Českej republiky Peter Pellegrini a Andrej Babiš, chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová, ako i ministri zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a ďalší členovia zahraničných vlád. Prvýkrát bude na konferencii prítomná Globálna komisia pre stabilitu kybernetického priestoru (GCSC), ktorá je najvýznamnejším celosvetovým orgánom svojho druhu.Čo sa týka súkromného sektora, významnými zástupcami budú viceprezidenti spoločností Microsoft, Google a Facebook.Medzi hlavnými tematickými celkami budú budúcnosť Európskej únie, ale aj otázky tradičnej bezpečnosti v súvislosti so summitom NATO, ktorý sa uskutoční v júli v Bruseli, boj proti terorizmu a vnútorná bezpečnosť či budúcnosť vzťahov Ruska. Ďalšie témy sa majú týkať kybernetickej bezpečnosti, technológií a inovácií vrátane umelej inteligencie. Na programe je i debata o spravodlivej globalizácii a budúcnosti svetovej ekonomiky.