V Bratislave si pripomenú 99. výročie vzniku Československa

Pamätník československej štátnosti (pri soche T. G. Masaryka) na Vajanského nábreží v Bratislave. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Bratislava 28. októbra (TASR) – Pri Pamätníku čs. vzájomnosti na Vajanského nábreží v Bratislave si v sobotu popoludní pripomenú 99. výročie vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Spomienkové stretnutie sa začína o 17.00 h.Spolu so združeniami zastupujúcimi Čechov na Slovensku a organizáciami podporujúcimi česko-slovenskú vzájomnosť organizuje podujatie Občianska konzervatívna strana (OKS).Jej predseda Ondrej Dostál je presvedčený, že demokratická a humanistická tradícia prvej Československej republiky je pre slovenských občanov významným zdrojom národnej hrdosti a občianskeho sebavedomia.zdôraznil. Pripomenul i snahy OKS, aby pri budúcoročnom 100. výročí vzniku prvej ČSR bol 28. október povýšený na štátny sviatok, tak ako je tomu v ČR.K tejto myšlienke sa hlási aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Poukazuje na to, že vznik ČSR pravdepodobne zachránil Slovensko pred maďarským asimilačným tlakom, ako primátor slovenskej metropoly vyzdvihuje i fakt, že prvá ČSR znamenala i zvýšenie významu Bratislavy. Za ustanovenie 28. októbra na štátny sviatok podľa Nesrovnala hovorí aj to, že na Slovensku pretrváva pozitívny vzťah k bývalému spoločnému štátu a spoločnej histórii.dodal Nesrovnal, ktorý sám k tejto skupine patrí. Jeho otec pochádza z Brna.