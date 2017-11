V Bratislave sú voľby pokojné, niektoré okrsky odhadujú dobrú účasť

Snímka z hlasovacej miestnosti počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) – Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú v Bratislave naďalej pokojné. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné okrsky odhadujú okolo 20-percentnú účasť. Pre TASR to uviedli hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné komisie.zhodnotila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. Podobne odhadovanú účasť hlási aj Devínska Nová Ves.skonštatovala Ingrid Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. V okrskoch, kde je zapísaných viac starších voličov, je podľa nej účasť o čosi vyššia.Mimoriadne pokojnú atmosféru uvádza aj Nové Mesto. Kým doobeda chodili podľa hovorcu Mareka Tettingera voliť najmä starší občania, popoludní sa k volebným urnám vybrali všetky vekové skupiny či rodiny s deťmi. Navečer sa objavuje vo volebných miestnostiach najmä mladšia generácia.doplnil Tettinger. Ako dodal, miestami si členovia volebných komisií krátili čas štrikovaním, riešením sudoku či hraním piškvoriek.prezradila predsedníčka volebnej komisie v Devíne Margita Leskovská. Mestská časť má 1341 oprávnených voličov, tí volia v jednom volebnom okrsku.Nezaostáva ani Rača. Jedna z volebných komisií už poobede nahlásila, že prekročila 24,5-percentnú volebnú účasť.podotkla Jarmila Ďuríková z Miestneho úradu v Rači.doplnila Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Rovnaká situácia je aj v Ružinove.potvrdila hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov.Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.