V Bratislave vyhlásili finalistov 22. ročníka Ceny Oskára Čepana

Na snímke zľava riaditeľ nadácie Centrum súčasného umenia Christian Potiron a členovia odbornej poroty, maďarský kurátor a riaditeľ Agency for Contemporary ArtExchange (ACAX ) Barnabás Bencsik, britská kurátorka Lily Hallová, český riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA Michal Novotný, holandská umelkyňa, kurátorka a galeristka Kiki Petratou a umelkyňa a riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová počas vyhlásenia finalistov 22. ročníka Ceny Oskára Čepana v Bratislave 24. apríla 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke členka odbornej poroty, holandská umelkyňa, kurátorka a galeristka Kiki Petratou počas vyhlásenia finalistov 22. ročníka Ceny Oskára Čepana v Bratislave 24. apríla 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke zľava riaditeľ nadácie Centrum súčasného umenia Christian Potiron a koordinátorka projektu Cena Oskára Čepana 2017 Zuzana Pacáková počas vyhlásenia finalistov 22. ročníka Ceny Oskára Čepana v Bratislave 24. apríla 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - V bratislavskom Klube umelcov dnes večer vyhlásili finalistov 22. ročníka Ceny Oskára Čepana. Ocenenie pre mladých umelcov môžu v roku 2017 získať Apart Collective, Katarína Hrušková, Nik Timková a Zuzana Žabková. O finálovom výbere rozhodla z prihlásených 49 portfólií umelcov a umeleckých skupín odborná medzinárodná porota. "" povedala pre TASR Zuzana Pacáková, koordinátorka projektu Cena Oskára Čepana 2017. "," doplnila na margo aktuálnych finalistov.Novými členmi poroty sú holandská umelkyňa, kurátorka a galeristka Kiki Petratou, umelkyňa a riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach Dorota Kenderová a český riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA Michal Novotný. Po druhý raz na miesto porotcov zasadli britská kurátorka a kritička Lily Hall a Barnabás Bencsik pôsobiaci ako kurátor v Budapešti. V porote podľa Michala Novotného prevládla tendencia podporovať mladé a experimentálne umenie. "" Po krátkom hodnotení tvorby finalistov, ktorí "", medzinárodná porota zhodnotila celkovú úroveň prihlásených portfólií, večer zakončila verejná diskusia.Finálna štvorica bude mať polroka na koncepciu a realizáciu diela, ktoré umelci vytvoria pre jesennú výstavu v Nitrianskej galérii. "" potvrdila Zuzana Pacáková s tým, že s prácou finalistov sa môže široká verejnosť zoznámiť počas série prezentácií Čepan Talks.Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do 40 rokov. Možnosť prihlásiť sa nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Laureát získa finančnú odmenu 2600 eur a dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku. Ocenenie organizuje Nadácia Centrum súčasného umenia, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.