V Bratislave vystavuje Iveta Lederer viacvrstvové priestorové maľby

Ilustračná snímka.

Bratislava 24. októbra (TASR) – Výstavu nových obrazov má akademická maliarka Iveta Lederer v bratislavskom centre Národnej banky Slovenska, kde potrvá do 30. novembra.V expozícii je aj dvojica diel, s ktorými nedávno získala v Nemecku významné ocenenie Award for the Best Artist. Bolo to na výstave 1. Art Expo International v bavorskom Ingolstadte, kde prezentovalo svoje diela 40 výtvarníkov zo 14 krajín sveta. Víťazstvo potvrdzuje zarámované ocenenie medzi súťažnými dielami.na utorkovom otvorení výstavy povedal jej kurátor Ľuboslav Moza.Ľudia, zvieratá, architektúra chrámov a iných historických objektov dominujú v priestorových 3D pestrofarebných maľbách. Asi 30 obrazov rôznych rozmerov vytvorila za ostatné dva roky. Vrstvené maľby špeciálnym programom tlačí do výslednej podoby, čím vytvára hĺbkové priestorové závesné diela.potvrdila pre TASR výtvarníčka. Zároveň dodala, že táto výstava je s rozprávkovou tematikou a pripravuje cyklus malieb koní.